»Vi gør hvad som helst, hvis vi kan få en god scene ud af det,« fortæller Frank Hvam.

I 'Klovn'-universet har han sammen med Casper Christensen skubbet rammerne for, hvad man kan tillade sig at vise for et publikum.

Man har set Frank skide i en kattebakke, piske en handicappet og skubbe en mand ned i en aids-kanyle.

Med syv sæsoner af tv-udgaven og nu tre biograffilm er der utallige eksempler, men hvornår har de selv følt, at de nåede grænsen?

Casper og Frank. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Casper og Frank. Foto: Niels Christian Vilmann

»Da vi lavede den sidste plakat (til den anden 'Klovn'-film, 'Klovn Forever', red.), hvor vi lå i en 69'er og kiggede hinanden op i røven, kunne jeg mærke, at nu var min grænse nået fotomæssigt,« lyder det fra Casper Christensen.

»For hvor meget kan man grine ad en plakat? Den er fed, men når den hænger i gadebilledet i en måned, og børnene skal følges i børnehave, så begynder det at stramme lidt til,« tilføjer han.

Frank Hvam uddyber:

»Vi vil gerne gå til stregen, men gerne i lidt mere kontrollerede forhold som i et afsnit eller en film, hvor folk har mulighed for at slukke. Ude i offentligheden har folk ikke bedt om at se på os, og der var da nogle ældre damer og nogle børnefamilier, der var lidt chokerede.«

Plakaten til 'Klovn Forever'. Foto: Plakat Vis mere Plakaten til 'Klovn Forever'. Foto: Plakat

Han tilføjer:

»For det kan vi kun sige undskyld.«

De understreger, at de stadig synes, at plakaten er flot, og så hænger den et særligt sted, som de stadig kan grine ad.

»Vi ved, at skaberne af 'Game of Thrones' har den hængende. Det har vi moret os kongeligt over,« afslører Casper Christensen.