Michael Laudrup, Mads Mikkelsen, Nikolaj Coster-Waldau.

I løbet af syv sæsoner og nu tre film har Casper Christensen og Frank Hvam haft et imponerende hav af gæstestjerner med i ’Klovn’-universet.

Her ser de tilbage på en lille del af det store galleri. Hvem havde de sværest ved at holde masken overfor? Hvem overraskede, og hvem lykkedes det aldrig at få med?

»Bille August var svær. Der skulle lige lidt til for at få ham med. Jeg kan stadig få grineflip, når jeg ser klippet,« fortæller Casper Christensen.

Casper og Frank i 'Klovn The Final'. Foto: Pressefoto / Nordisk Film Vis mere Casper og Frank i 'Klovn The Final'. Foto: Pressefoto / Nordisk Film

Filminstruktøren medvirkede i afsnittet ’Tak for svaneæg’ i femte sæson af tv-serien i en scene, hvor Frank er i toiletproblemer.

Man kan ifølge Casper som gæst ikke tillade sig at gå på toilettet, før der er gået femten minutter, og derfor ender Frank med at sætte sig på hug ude foran Bille Augusts hus med bukserne nede.

»Bille spiller scenen fuldstændig afdæmpet, som han er. Samtidig sidder Frank få meter fra den fine Oscar-vinder og skal skide op ad hans hæk. Der fik Frank og jeg et sjældent grineflip, fordi situationen var så vanvittig,« husker Casper Christensen tilbage.

Frank Hvam mindes også, at Bille Augusts instruktørkollega Christian Braad Thomsen var en »kæmpe fornøjelse« at have med i et afsnit.

Casper og Frank i 'Klovn the Final'. Foto: Pressefoto / Nordisk Film Vis mere Casper og Frank i 'Klovn the Final'. Foto: Pressefoto / Nordisk Film

»Alt hvad han sagde, var bare vanvittigt morsomt,« forklarer han.

De er glade for alle deres gæsteskuespillere. Fra den aktuelle film vil de gerne fremhæve Christian Østergaard Sørensen, der i ’Klovn’ går under navnet ’Lille Christian’.

»Jeg kendte fra gamle dage i Aarhus som festarrangør. Han kunne godt lide ’Klovn’, og så sagde jeg: ’Du skal da bare være med’. Han overraskede mig ret meget i den her film, hvor han spiller pissegodt,« fortæller Casper Christensen.

Særligt én dansk kendis og hans familie lykkedes det dog desværre aldrig Casper Christensen og Frank Hvam at få med i ’Klovn’-universet.

De ville gerne have haft Casper og Frank-karaktererne til søs.

Mikkel Beha og sønnen Emil. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mikkel Beha og sønnen Emil. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi har aldrig kunnet få Beha-familien med. Vi har spurgt flere gange, men de har desværre altid sagt pænt nej tak,« afslører Casper Christensen.

»De repræsenterer noget utroligt perfekt og solidt. Casper og Frank ville falde så meget igennem sammen med dem på havet, og det syntes vi kunne være sjovt,« tilføjer Frank Hvam.

B.T. ville gerne høre Mikkel Beha, hvorfor han ikke har lyst til at være med i 'Klovn', men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse.