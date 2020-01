Voldtægtsforbryder, au-pair spærret inde i kælderen, H.C. Andersen-ambassadør. Lars Hjortshøj har stået model til en del i 'Klovn'-universet.

I den nye tredje film bliver han udstillet som en gourmet-elsker, der i virkeligheden bare har køleskabet fyldt med frosne forårsruller.

»Det er meget fint, at det slutter nu. Så er vi færdige med at blive ydmyget. Nu har det stået på i 15 år,« fortalte han med et stort glimt i øjet, da han onsdag troppede op til premieren på 'Klovn The Final'.

»Det med forårsrullerne... Det hænger jo slet ikke sammen med virkeligheden. Jeg har brugt mange år på at gøre det ud i gourmet. Så jeg undrer mig over, at jeg bliver fremstillet på den måde. Det er frækt.«

Gallapremiere på filmen Klovn The Final i Bremen Teater i København, onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Han tilføjer med et stort grin:

»Hvad det dummeste jeg har gjort? Det er at være med i 'Klovn'.«

I 'Klovn The Final' flytter Casper Christensen og Frank Hvam ind i Lars Hjortshøjs hus. Hvis det også skete i virkeligheden, har han et ønske for, hvad de kunne finde på at gøre.

»Altså vi bor i en meget lille lejlighed, så de ville være tvunget til at dele en dobbeltseng. Det vil jeg faktisk gerne se. Det vil vise helt nye sider frem, tror jeg.«

Hele holdet inkl. Frank Hvam, Mia Lyhne, filminstruktør Mikkel Nørgaard og Casper Christensen. Gallapremiere på filmen Klovn The Final i Bremen Teater i København, onsdag den 29. januar 2020. Foto: Niels Christian Vilmann

Forårsruller og drilleri til side. Hvad kunne blive det næste projekt Lars Hjortshøj ville lave sammen med Casper Christensen og Frank Hvam?

Han afslører, at de tidligere har arbejdet på en ide om at lave en komedie om Anden Verdenskrig.

»Det var bare et tankeeksperiment, men vi har talt om, at tiden er ved at være moden til en dansk komedie om den tid. Hvad nu hvis vi flyttede vores univers til Danmark under krigen? Hvad ville vi være for nogle typer?«

»Jeg tror, vi ville være en håbløs modstandsgruppe, hvor vi ville svigte hinanden og fædrelandet, når det gik rigtig hårdt for sig.«