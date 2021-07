Casper Christensen har scoret sig lidt af et drømmejob. Snart kan han nemlig drage til USA for at instruere en international science fiction-komedie, bekræfter han over for B.T.

Manuskriptet til filmen 'Robots', der blandt andet har Hollywood-skuespillerinden Shailene Woodley på rollelisten, havde ligget og samlet støv i hans skuffe i halvandet års tid, inden det amerikanske filmselskab Company Films bed på. Siden har der været usikkerhed om, hvorvidt Casper Christensen også selv skulle instruere komedien.

Men til august vil han altså pakke kufferterne og drage til staterne for at udleve sin gamle USA-drøm.

Det er dog ikke derfor, han har sat familiens luksuspalæ til salg efter blot et halvt år, understreger han. I dag er det nemlig helt andre drømme, der trækker i den 52-årige komiker.

Casper Christensen med sin faste 'Klovn'-makker Frank Hvam. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Casper Christensen med sin faste 'Klovn'-makker Frank Hvam. Foto: Niels Christian Vilmann

Casper Christensen er i øjeblikket aktuel i ottende sæson af hitserien 'Klovn', som han endnu en gang har skrevet og spiller med sin faste partner Frank Hvam.

Men som noget nyt har han også instrueret sæsonen. Og det var faktisk lidt et tilfælde, fortæller han til B.T.

»'Klovn' er et trekløver af Mikkel Nørgaard (der har instrueret både film og serier indtil nu, red.), Frank og mig, men Mikkel var i USA for at arbejde, og han kunne ikke nå hjem. Og så har jeg også haft lyst til at instruere i et stykke tid, og det har vist sig at være virkelig sjovt og en stor oplevelse. Så jeg vil rigtig gerne fortsætte med at instruere. Det har været fantastisk at prøve,« siger Casper Christensen.

Men det er ikke kun herhjemme, han med glæde indtager instruktørstolen. Snart skal han instruere den internationale science fiction-komedie 'Robots', som han har skrevet sammen med 'Borat'-manuskriptforfatteren Anthony Hines, der også bliver hans medinstruktør.

»Vi starter optagelser i USA i starten af august, og det glæder jeg mig til,« siger Casper Christensen.

'Robots', der er baseret på en novelle af science fiction-forfatteren Robert Sheckley, handler om skørtejægeren Charles og golddiggeren Elaine, der snyder folk ved hjælp af robotversioner af sig selv. Men da deres to robotter pludselig forelsker sig i hinanden og stikker af, må de to antihelte arbejde sammen for at finde dem.

I arbejdet med komedien skal Casper Christensen blandt andet dirigere rundt med hovedrolleindehaverne, den britiske komiker Jake Whitehall og Hollywood-stjernen Shailene Woodley, der især er kendt fra 'En flænge i himlen' og hitserien 'Big Little Lies'.

Og selvom instruktørgerningen kræver hans intensive tilstedeværelse i den halvanden måned, det tager at indspille filmen, så flytter familien ikke til USA.

Actress Shailene Woodley arrives for the 77th annual Golden Globe Awards on January 5, 2020, at The Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON Vis mere Actress Shailene Woodley arrives for the 77th annual Golden Globe Awards on January 5, 2020, at The Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California. VALERIE MACON / AFP Foto: VALERIE MACON

»Nej, vi bliver boende hjemme. Jeg kommer aldrig til at flytte til USA,« slår han fast.

I stedet vil han indlogere sig på et hotel, så længe optagelserne står på.

Casper Christensen og hans hustru, 34-årige Isabel Christensen, satte ellers deres røde pragtvilla til salg sidste år.

Men det er altså ikke fordi, den lille by Stenstrup i udkanten af Hornbæk er blevet for lille til Casper Christensens armbevægelser, nu hvor han skal være international instruktør. Tværtimod.

Komiker Casper Christensen i forbindelse med biografien "Casper", skrevet af Martin Kongstad. Foto: Linda Kastrup Vis mere Komiker Casper Christensen i forbindelse med biografien "Casper", skrevet af Martin Kongstad. Foto: Linda Kastrup

»Planen er at finde et hus, som ligger endnu mere ude på landet. Min hustru og jeg er naturmennesker – eller vi er blevet det – så vi vil gerne derud, hvor man kan have lidt dyr og nogle marker,« drømmer Casper Christensen.

Parret købte palævillaen med den private sø i baghaven i juni 2020 for 11,4 millioner kroner og har siden gennemrenoveret den og blandt andet lavet garagen om til kontor og hjemmebiograf. Men efter blot et halvt år røg villaen på markedet igen. Denne gang til 24 millioner.

Ingen er endnu bidt på, fortæller Casper Christensen, og derfor har parret heller ikke fundet et konkret sted at flytte hen, når herligheden forhåbentlig snart er solgt.

»Vi vil sælge huset først. Vi er meget glade for det, men selvom nogen måske vil mene, vi allerede bor langt ude på landet, så vil vi helt derud, hvor det er helt mørkt om natten, og der ikke er nogen naboer. Naturen er meget givende, og roen er fantastisk,« siger han.

Casper Christensen med sin hustru Isabel Christensen til gallapremien på 'Klovn The Final'. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Casper Christensen med sin hustru Isabel Christensen til gallapremien på 'Klovn The Final'. Foto: Niels Christian Vilmann

Casper Christensen har to voksne børn, Marvin og Cajsa, fra sit ægteskab med Anette Toftgård.

I 2014 blev han gift igen, med Isabel Christensen – tidligere Friis-Mikkelsen – og tre år senere blev de forældre til sønnen Cooper.

I januar 2019 kom lillebror Jagger til, og samme år valgte Isabel Christensen at sælge sin skønhedssalon, Blow, i Indre København for at gå hjemme og holde styr på børn og hus, mens Casper Christensen får det bedste ud af sin karriere.

»Både Isabel og jeg har levet inde i byen og gjort det, vi skulle derinde. Nu handler det om familien og de små børn og om kærligheden til naturen omkring os. Det er de primære ting i livet,« slår han fast.