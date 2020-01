'Klovn: The Final' slippes løs i de danske biografer torsdag, og i den forbindelse har de altoverskyggende hovedpersoner Casper Christensen og Frank Hvam rejst land og rige rundt for at promovere den.

Det bragte dem tirsdag aften i Go' aften Live, hvor samtalen tog en sælsom drejning, da Casper Christensen afslørede en højst ejendommelig konsekvens af sin rolle i Klovn.

Han er nemlig igennem mange år blevet udsat for telefonopkald på alle tidspunkter af døgnet - især om natten - hvilket ikke mindst skyldes, at han i modsætnng til de fleste andre A-kendisser har valgt at have offentligt tilgængeligt telefonnummer.

I den anden ende af røret er fans af serien og filmen, som tror, han er den Casper, som han spiller i Klovn, og de har ofte nogle meget specifikke drømme, som han skal opfylde for dem, fortæller han til B.T.

Casper Christensen og Frank Hvam har onsdag aften gallapremiere på den tredje og sidste Klovn-film.

»Der er en del nordmænd, som ringer. Klovn er meget stort i Norge. Så siger de ting som 'Vi er kun i København denne weekend - hvor skal vi tage hen, og hvad tid mødes vi? Vi giver selvfølgelig',« siger Casper Christensen.

»Jeg bliver også ofte inviteret til fredagsbar. Jeg hører ofte noget a la 'Vi er en telebutik i Roskilde, som holder fredagsbar fra 16 til 17. Vil du komme? Du må drikke lige hvad du vil',« siger han.

Selv om han ikke har noget imod interessen, så er der dog visse faktorer, som gør det til lidt af en prøvelse somme tider.

»Jeg brokker mig ikke, for folk er altid søde og flinke, og der er fuld fart på og gang i den. Men det er sgu irriterende at blive vækket midt om natten. Her på det sidste har jeg fået en del opkald klokken 1-2 om natten, hvor folk spørger, hvad jeg laver. 'Jeg fucking sover, hvad havde du fucking regnet med',« siger komikeren, som for længst har lagt det vilde natteliv bag sig.

Casper Christensen anslår, at han modtager et natligt fest-opkald hver 14. dag, men hans kone Isabel Friis Mikkelsen skal ikke frygte, at han pludselig får behov for at føle sig ung med de unge, og forsvinder ud af sengen for at feste med en flok lystige piger.

»Det er altid mænd, der ringer. Hver gang. Jeg ved ikke, hvorfor, men det er meget sjovt,« siger Klovn-stjernen, som nægter at få et nyt, hemmeligt nummer på trods af de mange opkald.

»Jeg har haft det nummer lige siden Tæskeholdet-tiden, så gammelt er det. Og nu kan jeg det udenad, så det skal ingen steder,« lyder der fra Christensen, som glæder sig til gallapremieren på Klovn onsdag aften, hvor 600 mennesker samles på Bremen i København for at se afslutningen på Klovn-æraen.

»Jeg glæder mig helt vildt til i aften. Det mener jeg faktisk. Fordi det blir en sjov premiere. Der kommer 600 mennesker, som alle er nære venner af Klovn-holdet, eller er fans. Jeg tror, det bliver alle tiders,« siger han om premieren, som B.T. dækker i en liveblog onsdag aften.