Komiker og forretningsmand Casper Christensen og skuespiller og forfatter Hella Joof har begge haft nok at se til den seneste tid.

Men nu springer de to, sammen med en række andre navne, ud i et helt nyt projekt.

Casper Christensen og Hella Joof er nemlig to af de navne, der bliver en del af den kommende streamingtjeneste for podcast, Podimo.

Tjenesten lanceres til september, og her får begge kendisser deres eget program, skriver Mediawatch.

Hella Joof skal lave to forskellige programmer. Det ene kommer til at hedde 'Om søndagen græder vi' og skal laves i samarbejde med forfatter Marie-Louise Tuxen. Det andet program er stadig under udvikling, skriver Mediawatch.

Komiker Casper Christensen, der for nylig har investeret i virksomheden Simple Feast, skal lave to programserier, men indholdet bliver først offentliggjort efter sommerferien, lyder det.

Pianist og tidligere underdirektør i Tivoli, Nikolaj Koppel, er indholdschef i Podimo, og han håber, at man med præsentationen af de nye navne kan være med til at skabe mere interesse.

»De her navne viser jo, at vi mener det alvorligt. De er med til at blåstemple ideen om en platform og en forretningsmodel, der ser sådan her ud, og de får forhåbentlig samtidig gjort det hele en smule mere konkret,« siger Nikolaj Koppel og tilføjer:

Hella Joof skal blandt andet lave programmet 'Om søndagen græder vi'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hella Joof skal blandt andet lave programmet 'Om søndagen græder vi'. Foto: Mads Claus Rasmussen

»For indtil nu har vi kun været ude med vores navn og vores glatte ansigt. Nu begynder der så småt at tegne sig et billede af, at vi er på vej et sted hen, så det er super spændende.«

Ud over Casper Christensen og Hella Joof bliver podcasten Third Ear og kokken Umut Sakarya en del af det nye podcastunivers, hvor han skal lave programmet 'Radio sovs'.

Ud over Nikolaj Koppel står Morten Strunge, der har stiftet den succesfulde bogtjeneset Mofibo, bag det nye podcastprojekt.

Planen er, at et abonnement skal koste 60-80 kroner, og forventningen er at få omkring 100.000 følgere inden for de første tre år.