Casper Christensen har igennem sin årtier lange karriere været igennem mange opture, men ligesom alle andre har han også oplevet lavpunkter i sit liv.

Et af de lavpunkter hændte på en bar i København for omkring fem år siden.

Det fortæller Casper Christensen i et stort interview med DSB-magasinet Ud & Se.

I interviewet fortæller han, at han for fem år siden drak for meget, og at hans mor havde fødselsdag en tirsdag aften.

En god anledning til at fyre den af.

Han hældte snaps på selskabet og i den grad også på sig selv den aften i marts måned.

Senere på aftenen trådte han 'stangstiv' ind på Palæ Bar i det centrale København, hvor han og konen, Isabel, mødte et par venner, som også var på tirsdags-druk.

En mand ragede derefter konen, Isabel, på røven, og det fik Casper Christensen til at reagere.

Han røg op og forsøgte at slå ud efter manden, men han formåede ikke at ramme.

»Jeg har set videoen af det, for nogle elskværdige journalister filmede optrinnet på deres telefoner, og jeg slår med bøjet håndled og havde sandsynligvis brækket det, hvis det var lykkedes at ramme ham. Næste morgen var der tømmermænd og 20 opkald fra Ekstra Bladet og B.T., og jeg var afsindig flov. Den episode står for mig som et lavpunkt. Det er slet ikke mig at slås,« fortæller Casper Christensen i interviewet med Ud & Se.

Men det var den gamle Casper Christensen.

I samme interview fortæller han nemlig, at han nu er blevet dybt religiøs, og at han tror på Gud.

Og at han for fem år siden nærmere tilbad djævlen.