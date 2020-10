Casper Christensen har benyttet sig af en noget opsigtsvækkende metode til at transformere sig selv fra at være en tidligere festabe, der tog kokain i tide og utide, til den rolige, religiøse veganer, han er den dag i dag.

For tre et halvt år siden gik han nemlig i intensiv MDMA-terapi for at »finde ro«.

Det fortæller den 52-årige komiker, skuespiller og instruktør til Berlingske, DR og Politiken forud for hans biografi 'Casper', der er skrevet af forfatteren Martin Kongstad, og som udkommer torsdag 8. oktober.

»I dag kan jeg ikke se det ekstreme i MDMA-terapi, men når jeg tænker tilbage til starten af forløbet, så jeg det også som noget radikalt. Oprindeligt var det mest nysgerrighed over for selve stoffet, der drev mig. Jeg har prøvet alle stoffer, men jeg havde ikke prøvet MDMA i helt ren form,« siger han til Berlingske.

MDMD er det aktive stof ecstasy og er ulovligt i Danmark. Derfor vil Casper Christensen ikke fortælle, hvilken dansk terapeut der har stået for hans behandling.

En behandling, der bestod af et otte måneder langt, klinisk terapiforløb, hvor Casper Christensen fik store doser MDMA, der var laboratoriefremstillet og i 99 procent ren form.

Til Berlingske fortæller Casper Christensen, at »MDMA-terapien reddede hans liv«, da MDMD for ham fungerede som en slags sandhedsserum, der åbnede ham og lod ham tale frit, hvilket gjorde, at han kunne finde sit »sande jeg«.

MDMA-terapien stikker en del ud i forhold til, at Casper Christensen i sin nye bog fordømmer brugen af stoffer, som han selv tidligere har været storforbruger af.

I bogen er der blandt andet et eksempel, hvor en af hans venner beskriver en rejse til New York, hvor Casper Christensen over flere døgn sniffede så meget kokain, at »blodet stod ud af næsen« på ham.

»Jeg er ked af at sige det, for jeg vil på ingen måder sidde her og vifte flaget for stoffer. Den her bog er faktisk en advarsel mod at tage stoffer. Men det mest underlige er, at det er det stof, det har hjulpet mig til at komme videre,« siger Casper Christensen om MDMA-terapien til DR.

Han påpeger, at han den dag i dag aldrig kunne finde på at tage kokain eller andre stoffer – udover MDMA, som han kun vil tage i forbindelse med behandlinger.

Han understreger endvidere over for Politiken, at MDMA-terapi ikke er noget, man skal spøge med, og at det ikke kan sammenlignes med at købe MDMA hos en lokal pusher.

»MDMA kan være et rigtig farligt stof, så man skal fandeme vide, hvad man gør. Der er folk, der har mistet livet på det,« siger han.