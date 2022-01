Casper Christensen købte en gedigen julegave til sig selv og hustruen, Isabel Christensen, i december.

Se&Hør kan nemlig fortælle, at de har købt et landsted i Tikøb, der ligger tæt på Helsingør.

Og her er skruet op for både antallet af kvadratmeter og pris.

De to kan nu brede sig over en grund på hele 48.636 kvadratmeter, og for det betaler de 16 millioner. 375 af disse kvadratmeter er bolig.

Parret får da også en hel del natur og luksus for pengene.

I salgsannoncen fra Winther ejendomme lød det således:

»Her er tale om et landsted udover det sædvanlige, og hvor indbegrebet af idyl møder moderne teknologi. Her er en ro og en charme, der ikke kan beskrives, men skal opleves. Ugeneret og smukt beliggende med sø, store rododendron, skovbryn, shelter, hegnede marker og terrassemiljøer, hvorfra solen og roen kan nydes.«



»Derudover en nyere anlagt pool og et gårdmiljø med toppede brosten og et smukt gammelt og oplyst lindetræ.«

Det var ikke første gang i 2021, at Casper Christensen bevægede sig ud på boligmarkedet.

I sommer var han således i sælgerens rolle, da han solgte sin 314 kvadratmeter store villa i Hornbæk.

Den var først udbudt til 24 millioner, men blev siden justeret ned til 21 millioner.

Da han og Isabel Christensen købte huset i 2019, gav de 'kun' 11,4 millioner kroner for det, så der har været udsigt til en god fortjeneste for parret, som nu er flyttet igen.