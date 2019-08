»Super fødsel. Min hustru er den hårdeste og sejeste person, jeg kender.«

Sådan siger Casper Christensen til B.T., efter hans udkårne Isabel Friis-Mikkelsen torsdag nedkom med parrets andet barn.

På Instagram har begge forældre delt et billede af den lille dreng, der har langt mørkt hår og vil komme til at lystre navnet Jagger, sammen med drengens stolte storebror Cooper, der rundede to år i februar.

Casper Christensen er i forvejen far til to voksne børn, Marvin og Cajsa, fra sit ægteskab med Anette Toftgård.

Og rollen som far til fire passer den 51-årige komiker afsindigt godt.

»Det føles som det eneste rigtige. Mine børn er det, jeg er mest stolt over og som optager mig mest,« skriver den succesfulde komiker, instruktør, skuespiller og forretningsmand i en SMS til B.T.

Den i dag seks år gamle Jagger kom til verden på Hillerød Sygehus, og Casper Christensen ønsker i den forbindelse at rose jordemødrene på stedet, som han kalder 'helt fantastiske'.

Men én detalje ønsker han alligevel at holde hemmeligt.

Vis dette opslag på Instagram Cooper & Jagger Landede 2208-2019 Et opslag delt af Casper Christensen (@therealcasperchristensen) den 28. Aug, 2019 kl. 1.50 PDT

»Grunden til Jagger-navnet er en hemmelighed,« svarer han, da B.T. spørger til det særlige navn.

Ifølge Danmarks Statistik er der kun tre danskere, der bærer fornavnet 'Jagger' i 2019.

Om Casper Christensen vil få navnet tatoveret et sted på kroppen vil tiden vise.

I hvert fald valgte komikeren at ære sin to-årige søn Cooper med en stor tatovering i juni sidste år.