Han er blevet veganer. Troende. Er flyttet på landet. Har stiftet ny familie. Så skulle der sidde nogle fans derude og tænke, 'hvad skal det hele ikke ende med', forstår han det godt. For dén havde han heller ikke selv set komme.

»Hvis du havde spurgt mig for fem år siden, havde jeg skreget af grin,« siger Casper Christensen. Og griner ad sit nye jeg.

»Så jeg har den største forståelse for dem, der siger, 'det er bare en fase'. For det er lige så overraskende for mig selv. Det kan jeg garantere.«

»Men at jeg stadig kan overraske mig selv i positiv retning – den negative har jeg jo prøvet – er ret vildt,« smiler Casper Christensen.

Casper Christensen kalder sig en lykkelig småbørnsfar og elsker at leve langt fra storbyen. Foto: Bax Lindhardt

Spoler man fem år tilbage, var det nemlig et radikalt anderledes liv, den nu 52-årige stjerne levede. Et liv på første klasse i en kæmpe villa med swimmingpool på en eksklusiv Frederiksberg-adresse, hvor han nød at flashe sin unge kone.

»Her kommer jeg med en ung, lækker dame. Det var fedt. Selv i udlandet, hvor de ikke kendte mig, kunne de se, at jeg måtte kunne et eller andet, siden jeg kom med hende,« fortæller han i den nye biografi 'Casper' om årene i overhalingsbanen.

Men pludselig i 2018 var det slut. Parret tog landevejen. Flyttede langt væk fra storbyen.

»Det var Isabel, der skubbede os ud af byen,« forklarer Casper Christensen, som er taknemmelig for skubbet, der hjalp ham til at få ryddet op i sit liv. Og se indad i en sådan grad, at han er blevet en anden version af sig selv.

»Hvilken kan jeg ikke svare på. Men én ting kan jeg fortælle: Jeg er i konstant bevægelse. På godt og ondt er jeg stadig i fremdrift og har stadig drømme. Men det er 100 procent indad. Der er ikke noget, jeg skal opnå herude,« siger han og slår ud med armene. Mod den verdslige verden.

Spørger man ind til hans nye liv i Hornbæk som småbarnsfar, lægger han ikke skjul på, at han er lykkelig.

»Jagger er et år og Cooper tre, så vi lever, som man gør, når man har små børn. Det er meget stille og roligt.«

»Vi er i den privilegerede situation, at jeg er hjemme og arbejder hjemme og har råd til, at hun går hjemme. Vi går aldrig ud. Aldrig ud og spiser. Er bare dér, og jeg savner intet af bylivet.«

Casper Christensen med sin kone Isabel. Foto: Niels Christian Vilmann

»Hvis vi skal spise godt, når der kommer venner på besøg, hyrer vi en kok fra vores yndlingsrestaurant til at komme og lave mad,« fortæller Casper Christensen og joker med, at det er ham, der råber højest om, hvor fedt det er at leve i pagt med naturen.

»Hun glider bare ind i det. Hun har ikke brug for at skilte med noget,« smiler han bare. Men erkender også, at dét at sætte familien i centrum godt kan være lidt af en udfordring.

»Jeg skal i hvert fald bruge noget energi på at løse opgaven rigtigt. For at være en stor familie er ikke dét, jeg kommer fra,« kommer det fra Casper Christensen, som er enebarn.

»Det at have børn med flere forskellige, svigerforældre og bedsteforældre, det forvirrer mig rigtig meget. Så jeg bruger kræfter på at få det hele til at hænge sammen.«

Casper Christensen har aldrig været bange for at gå helt helt til kanten for at få os til at skrige af grin. Men er det slut med det? Her ses grab fra 'Klovn the Movie'. Foto: Grab fra 'Klovn the Movie'/Zentropa/Nordisk Film

Men er der overhovedet plads til at være kreativ i det nye liv? Er det slut med at være sjov?

»Jeg frygter ikke, at den kreative åre forsvinder. Jeg tror, at der kommer nye sider og dimensioner på. Og det kan godt være, at der ikke bliver sjovt, men noget andet.«

»For jeg føler mig skarpere end nogensinde, både håndværksmæssigt og i forhold til min interesse for, hvad man kan lave,« siger Casper Christensen om sit nye jeg.

»Jeg er det samme menneske, men man kan godt være en bedre version af sig selv.«