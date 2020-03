Det kan være hårdt at være et kendt ansigt.

Det måtte Carrie Underwood sande, og hun taler nu ud om sit vægttab i et interview med Women's Health.

Carrie Underwood, der blev kendt i 2005, da hun vandt 'American Idol', modtog i den forbindelse mange beskeder og kommentarer om, at hun var blevet tyk.

Hun fortæller selv i interviewet, at hun ikke burde lade kommentarer gå hende på, men alligevel fik det hende til at tænke over sin vægt.

Og det var da netop også kommentarerne, som fik skubbet Carrie Underwood i gang med sin slankekur.

»Jeg vidste, at jeg kunne blive en bedre version af mig selv, og jeg lod mine 'hatere' være min motivation,« fortalte Carrie Underwood til Women's Health.

Slankekuren tog dog så meget overhånd, at hun var helt nede på kun 800 kalorier om dagen.

Og det var her, at Carrie Underwoods krop begyndte at sige fra.

Hun fortæller, at hun begyndte at blive meget træt og blev mere og mere dårlig:

»Din krop skriger på flere kalorier og kulhydrater,« fortæller Carrie Underwood til Women's Health.

Og det fik Carrie Underwood til at få hjælp fra en personlig træner og diætist. Hun bruger også en app til at holde styr på sit kalorieindtag.

Carrie Underwood er mor til Isaiah på fem år og Jake på et år, men det kan man bestemt ikke se på hendes veltrænede krop.