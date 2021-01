Meget skal man lægge ører til, når man er en kendt Hollywood-skuespiller.

Noget, stjernen Carey Mulligan har måttet sande, efter hun for nylig spillede en afgørende rolle i den dystre komedie 'Promising Young Woman', skriver news.com.au.

I en anmeldelse skrevet i det anerkendte medie Variety lød det, at skuespilleren Margot Robbie, der producerede filmen, havde været et bedre valg til den rolle, som Mulligan besad. En anmeldelse, skuespillerinden nu har fået en undskyldning for.

Filmanmelderen Dennis Harvey, der står bag bedømmelsen, skriver desuden, at han synes, det ligner, at Carrey Mulligan er i et dårligt 'dragqueen-kostume'.

Rollen, som britiske Carrey Mulligan udfylder, er som en femme fatale ved navn Cassandra, der på grund af tragiske omstændigheder begynder at hævne sig på udvalgte individer.

Varietys anmelder mente, at det i stedet skulle være Margot Robbie, filmens producer, som spillede rollen som Femme Fatale. Foto: Mike Blake Vis mere Varietys anmelder mente, at det i stedet skulle være Margot Robbie, filmens producer, som spillede rollen som Femme Fatale. Foto: Mike Blake

Anmeldelsen i Variety har sat sig fast hos den 35-årige Carrey Mulligan. Hun tog derfor et opgør, hvor hun til New York Times fortalte, hvordan det havde været at læse vurderingen.

»Jeg følte helt grundlæggende, at det var for meget at lave det her trick,« lød det fra Mulligan, inden hun indrømmede, at hun huskede mange af passagerne fra anmeldelsen udenad:

»Det drev mig til vanvid. Jeg var sådan 'Virkelig?' For den her film, så skriver du noget, der er så gennemsigtigt? Nu? I 2020?' Jeg kunne virkelig ikke tro det,« lød det i interviewet.

Skuespilleren kunne dog senere sande, at hun ikke var den eneste, som mente, anmeldelsen var ved siden af.

Faktisk står der nu en undskyldning i toppen af anmeldelsen, når man klikker sig ind på Variety:

»Variety giver Carey Mulligan en oprigtig undskyldning, og vi fortryder det ufølsomme sprog og de insinueringer, der var i vores anmeldelse af 'Promising Young Woman', som tager fra hendes modige præstation.«

Mulligan forklarer overfor selvsamme medie, hvorfor hun tog opgøret.

»Jeg føler, det er vigtigt, at kritik er konstruktiv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger på de rigtige ting, når det kommer til arbejde, og at man kigger på kunsten, og man kigger på indsatsen,« siger hun og uddyber:

»Og det synes jeg ikke handler om en skuespillers udseende eller ens private præferencer om, hvordan en skuespiller ser ud.«

Til gengæld blev skuespilleren både 'overrasket, begejstret og glad', da hun modtog undskyldningen. Dermed følte hun, at det, at hun sagde fra, havde en effekt.