Den danske eks-baronesse Caroline Fleming er knust over sin venindes død.

Den britiske kendis Annabelle Neilson blev fundet død torsdag i sidste uge, ifølge britiske medier, i en alder af blot 49 år. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

Neilson var en tidligere model, børnebogsforfatter samt realitystjerne i serien 'Ladies of London', hvor man følger aristokratiet i den britiske hovedstad. På Instagram skriver Caroline Fleming, hvordan hun har vanskeligt ved at forstå, at Annabelle Neilson ikke længere er blandt os:

'Min søde Tinky, ingen ord kan udtrykke, hvor knust jeg er over at miste dig, søde, delikate sjæl, du vil blive meget savnet. Det er umuligt at forstå, at du ikke længere er her,' indleder Caroline Fleming opslaget:

My sweet Tinky, no words can express how devastated I feel at loosing you. Sweet delicate soul, you will be sorely missed. It's impossible to comprehend that you are no longer here - we spoke on Wednesday and we planned lunch together next week and instead it's the day of your funeral. I loved you from the moment I met you, such a special friendship you and I shared which I am so grateful for. My father also adored you, and I know he will be there with you in heaven. RIP my darling friend. All our memories are treasured in the depth of my heart



Hun beskriver også, hvordan de to veninder havde talt sammen onsdag, og havde planlagt en frokost sammen i næste uge – på selv samme dag, som Annabelle Neilson ifølge Caroline Fleming nu skal begraves.

Annabelle Neilson var ifølge Se og Hør med i de to første sæsoner af 'Ladies of London', mens Caroline Fleming blev en del af reality-serien fra anden sæson.



Herhjemme er Annabelle Neilson måske et ukendt navn for mange, men i Storbritannien forholder det sig anderledes. Den triste nyhed om hendes død har trukket overskrifter hos alle de store medier.

Hun blev født ind i en aristokratisk familie, og var under sin modelkarriere nær veninde med kollegaerne og verdensstjernerne Naomi Campbell og Kate Moss.

Neilson var også kendt for sit nære venskab med designeren Alexander McQueen, der døde i 2010.

Models Kate Moss (L), Annabelle Neilson, and Naomi Campbell wear donated clothing during the Fashion For Relief Haiti fashion show and auction in London, February 18, 2010.

På Instagram afslutter Caroline Fleming sit opslag med:



'Alle vores skattede minder bor i det inderste af mit hjerte.'

Politiet i London oplyser, at Annabelle Neilsons død ikke efterforskes som mistænkelig, skriver BBC.