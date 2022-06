Lyt til artiklen

Caroline Flemings familieslot Valdemars Slot i Tåsinge blev for nylig solgt for næsten 60 millioner kroner mindre end udbudsprisen efter en længere familiestrid.

Mere økonomisk medvind har Caroline Flemings kæreste, den 47-årige aarhusianske investor Henrik Lind, dog haft.

Han formåede nemlig ifølge Se og Hør at gå ud af 2021 med et overskud på svimlende 1,8 milliarder kroner.

Hans netop offentliggjorte årsregnskab for hans holdingselskab Lind Invest ApS viser da også, at virksomhedens årsresultat er vokset med mere end 566 millioner siden 2020, hvorfor det altså ender med et overskud på mere end 1,8 milliarder kroner.

Henrik Lind er en meget succesfuld investor. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Henrik Lind er en meget succesfuld investor. Foto: Tobias Kobborg

Ikke mindst er egenkapitalen i investeringsvirksomheden vokset med overskuddet til omtrent 8,6 milliarder.

Resultaterne kalder Henrik Lind i ledelsesberetningen for både »overlegne« og »yderst tilfredsstillende«, og her fortæller han også, at det svimlende overskud tilmed har »overgået forventningerne«.

Han tilskriver desuden succesen en »stærk og engageret holdindsats« med virksomhedens nye strategi om at gøre sig færre, men større investeringer.

Den strategi forpligter virksomheden sig ligeledes til i år, hvor målet for 2022 beskrives som fortsat at »overgå det globale aktiemarked«, selvom resultatet for 2022 forventes at være »betydeligt lavere« end det netop offentliggjorte milliardresultat for 2021.

Samtidig med det imponerende overskud formåede Henrik Lind også at fordoble virksomhedens donationer til velgørende formål.

Således kunne virksomheden give knap 4,3 millioner kroner til organisationer, der støtter socialt udsatte herhjemme og internationalt i 2021.

Holdingselskabet Lind Invest ApS, som Henrik Lind er eneejer af, har en række af Henrik Linds egne investeringsselskaber under sig.

Den 47-årige rigmand har optjent sin formue ved at købe og sælge strøm.