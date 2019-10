Den kendte tv-baronesse Caroline Flemings familieslot, Valdemars Slot, har netop præsenteret det seneste årsregnskab, og her er der endnu en gang tale om et underskud.

Slottet er ofte centrum for turister og hjemsted for koncerter, men det har det seneste år ikke kunnet ændre på et rødt regnskab.

Det seneste regnskab for selskabet Valdemars Slot Gods A/S, der netop er blevet offentliggjort, viser, at slottet sidste år havde et underskud på 2,8 millioner.

Det er et fald på syv millioner kroner, da selskabet året før kunne præsentere et overskud på hele 5,8 millioner kroner.

44-årige Caroline Fleming. Foto: Bjarke Bo Olsen

Udefra virker denne udvikling alarmerende, men Valdemars Slots bestyrelsesformand, Nikolaj Albinus, køber slet ikke den præmis.

»For os er det vigtigt at se på regnskabet på en anden måde, da driften af slottet er det vigtigste for os, og selve driften har jo også givet et meget lille overskud for første gang i 12 år,« fortæller han til B.T.

Slottet har en negativ egenkapital på over 5,8 millioner kroner og en samlet gæld på 90,8 millioner kroner, men på trods af det, mener Nikolaj Albinus stadigvæk, at slottet bygger på en sund kapital.

»Der er selvfølgelig tale om en stor gæld, men selve afviklingen af den er lansigtet uden afdrag i 30 år. Og så har pigerne skudt seks millioner kroner ind i det her projekt selv,« forklarer han med henvisning til sin hustru, Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus, og Caroline Fleming.

De to søstre skal efter planen overtage ejerskabet af slottet efter deres afdøde far, lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, der stadig står som ejer i CVR-registeret, selvom han døde i 2017, og det er der ifølge Nikolaj Albinus en helt særlig grund til.

»Valdemars Slot står officielt stadig som et dødsbo efter Niels, men det er bare en formalitet. Slottet skal overdrages til Louise og Caroline,« siger han.

Lige nu bor Nikolaj og Louise Albinus på slottet, da det er dem, der driver af stedet, mens Caroline Fleming står som bestyrelsesmedlem.

»Det er Louise og jeg, der står for driften af stedet, for vi vil rigtig gerne have sat skub i det her projekt. Caroline er selvfølgelig med inde over det, men hun er ikke en del af den daglige drift,« forklarer bestyrelsesformanden.

Valdemars Slot. Foto: Allan Lundgren

Sidste år var det egentlig planen, at 44-årige Caroline Flemings søn Alexander Fleming, der skulle arve det historiske slot, men den plan har man nu valgt at ændre på.

»Det var meningen, at Alexander skulle stå som ejer af stedet, men det har vi valgt ikke at gøre. Det er enormt svært at drive et gods, da der er mange udfordringer i aktiviteter som landbrug, jagt, koncerter og turisme, men det er samtidig også det, der gør det sjovt at være en del af stedet,« forklarer Nikolaj Albinus, mens han samtidig sætter ord på forventningerne til fremtiden for slottet på Tåsinge:

»Vi er fortrøstningsfulde. Regnskabet går i den rigtige retning, synes vi, og vi har en masse tiltag på vej. Vi tror på det her projekt.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming, men hendes presseagent Jesper Thomsen oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer til slottets økonomi.