I et ærligt og følsomt interview åbner tv-baronessen Caroline Fleming op om sit forhold til fodboldspilleren Nicklas Bendtner.

I interviewet fortæller baronessen hudløst ærligt om sin mor, der døde af kræft, da hun var kun 11 år gammel, om sin far, som ikke tillod hende at sørge over sin mors død, samt fødslen af sine tre børn, Alexander på 15, Josephine på 12 og Nicholas på 8 år.

Også forholdet til Nicholas' far, Nicklas Bendtner, beskriver hun detaljeret. Caroline Fleming fortæller, at hun mødte fodboldspilleren under 'uskyldige omstændigheder' under optagelserne til hendes eget tv-program 'Baronessen flytter ind'.

Men forholdet holdt dog ikke længe.

Her ses Caroline Fleming og Nicklas Bendtner i London med Alexander og Josephine, da de dannede par. Vis mere Her ses Caroline Fleming og Nicklas Bendtner i London med Alexander og Josephine, da de dannede par.

»Nicklas (Bendtner, red.) og jeg gik fra hinanden 10 dage efter Nicholas blev født. Det var en intens forelskelse. Vi var vidt forskellige, og vores forhold var på ingen måde bæredygtigt. Men jeg havde ikke lyst til at indse det - det tror jeg ingen af os havde,« siger Caroline Fleming til bloggen To The Moon, Honey.

Baronessen fortæller også om fødslen med deres fælles barn.

Det har været hendes hårdeste graviditet og i interviewet beskriver hun, hvordan fødslen var ligefrem 'traumatisk'.

Da hun i 2010 skulle føde Nicholas, var det også en periode i hendes liv, hvor hun samtidigt havde mange komplikationer med Valdemars Slot og kæmpede en svær kamp med sin far og med sin eksmand - Rory Fleming, faren til hendes to ældste børn, Alexander og Josephine.

Her ses Nicklas Bendtner og Caroline Fleming i London. Vis mere Her ses Nicklas Bendtner og Caroline Fleming i London.

Under graviditeten vidste hun også, at hun ikke ville blive sammen med Nicklas Bendtner. Og det påvirkede hendes fødsel så voldsomt, at hendes kejsersnit tog en time og tre kvarter og var indlagt i flere dage, hvor syningen gik op, og lægerne ikke kunne stoppe blødningen.

Til sidst valgte hun endda at få 16 sting uden bedøvelse for især at kunne mærke sig selv fysisk, da hun 'havde så ondt indeni'.

Caroline Fleming er efter bruddet blevet boende i London, men flytter snart tilbage til København med sine tre børn.

Nicklas Bendtner bor nu i norske Trondheim, hvor han spiller i klubben Rosenborg.