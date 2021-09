Efter en måneds pause fra Instagram, har Caroline Fleming nu brudt tavsheden.

I et nyt opslag fortæller hun, at hun har taget sin og fodboldstjernen Nicklas Bendtners 10-årige søn Nicholas ud af skolen, så han nu bliver hjemmeskolet.

'Jeg har taget ham ud af det special skoletilbud, han fik, fordi det var helt forkert og upassende for ham,' skriver den 46-årige tidligere baronesse.

'Nicholas blev knust gennem oplevelsen, og hans dagligdag blev endnu mere udfordret, end den allerede var. Nu er han igen hjemme og uden skoletilbud – kan det virkelig være rigtigt?' spørger hun sine 287.000 følgere.

Caroline Fleming understreger ligeledes, at det er en generel og vigtig sag for hende.

Gennem sit arbejde som ambassadør for ADHD-foreningen vil hun derfor nu fokusere på uddannelsesmuligheder til børn og unge med adhd, både de eksisterende og gentænkningen af sådanne skoleforløb.

Caroline Fleming har tidligere været meget åben omkring, at både hun og sønnen Nicholas har diagnosen adhd.

Hun har ligeledes fortalt, at hun havde fundet et skoletilbud, hvor sønnen kun skulle være i skole to timer om dagen. Men det fungerede altså ikke, fortæller hun nu om, hvorfor sønnen nu hjemmeskoles.

Nicklas Bendtner med sin og Caroline Flemings søn Nicholas, da han var under et år gammel, og Bendtner var på landsholdslejr i juni 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen

Men det sociale kan hun ikke stå for, så det har hun også fundet en løsning på.



'Hver dag kører jeg Nicholas afsted til hans gamle skoles klub, og her får Nico alt det sociale samvær med hans venner, som har han savnet. Det faglige forsøger vi at holde ved lige herhjemme. Sikke et ansvar', skriver Caroline Fleming.

Det er hendes første opslag på Instagram, siden hun i slutningen af august meddelte, at hun ville trække sig fra den sociale medieplatform for at mindske opmærksomheden omkring sit privatliv.

'Fremover vil jeg her dele de ting, som jeg føler kan hjælpe og gøre en forskel indenfor de emner, hvor jeg har erfaring og som har lært mig noget vigtigt', lød meldingen dengang.

Her en måned senere har den tidligere tv-baronesse så fundet en sådan sag: Bedre skoletilbud til unge med adhd.