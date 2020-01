Længe har der svirret rygter om Caroline Flemings kærlighedsliv.

Hun er nemlig af blandt andre radiovært Ditte Okman blevet kædet sammen med forretningsmanden Carsten Friis, som står bag skomærket Billi Bi.

Nu har den lyshårede model og forfatter lagt et billede på Instagram, som ser ud til at bekræfte, at de to danner par.

Iført en bikini og et stort smil har hun armene slået om Friis på et billede, hun har lagt op 2. januar.

Vis dette opslag på Instagram And suddenly all the love songs were about you Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) den 2. Jan, 2020 kl. 5.02 PST

Sammen med billedet følger teksten 'Og pludselig handlede alle kærlighedssangene om dig.'

Parret, som ser meget glade ud, står ved en pool, som ligger lige ud til, hvad der ligner et hav.

På de foregående opslag på kendissens Instagram-profil kan man desuden se, at hun har sine børn med på rejsen, og at de har været afsted over nytår.

Fleming siger 'farvel' til 2019 på et tidligere opslag, hvor hun er iført en fin, men knap så varm nytårskjole udendørs. Igen er Carsten Friis med på billedet.

Stemningen her i vintermåneden er meget mere munter i år, end den var sidste år. Ved juletid sidste år var der nemlig knap så store smil, da kendissens forhold til franskmanden Hervé Larren sluttede.

Nu kan hun så glæde sig over en ny kærlighed.

Caroline Fleming bekendtgjorde i sommer, at hun ville flytte til Danmark efter mange år i London. Hun fik sågar kongelig hjælp til at finde et hjem, for hun flyttede ind i prins Joachim og prinsesse Maries villa på Emiliekildevej i Klampenborg, da de rejste til Frankrig.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming, men det er ikke lykkedes.