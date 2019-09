»Mine børn er så glade for det. Vi er i den grad kommet hjem.«

»Som jeg aldrig havde troet, man kunne føle sig hjemme i hele verden. Det har overgået alle forvetninger. Vi elsker det.«

Sådan siger Caroline Fleming om hjemkomsten til Danmark. For nyligt fraflyttede hun England og lejede sig ind i prins Joachims store villa i Klampenborg.

»Jeg er kommet for at blive. Det er dejligt at være hjemme i Danmark og at være i naturen og kunne bade,« siger Caroline Fleming, der er mødt op på den røde løber til gallapremiere på gyseren 'It 2' i CinemaxX i København.

»Det gør meget. Jeg har jo slet ikke være vant til at være så tæt på skov og vand,« siger tv-baronessen.

Før boede Caroline Fleming i London i en luksusvilla på Ovington Street, som er sat til salg for omkring 9,85 millioner pund. Det svarer til omkring 81 millioner danske kroner.

»Der er kommet bud, men det er endnu ikke solgt,« siger hun.

Caroline Fleming er efterkommer af den danske søhelt Niels Juel, der i 1677 købte Valdemars Slot på Tåsinge. Det er blevet i familien og er i dag ejet af Caroline Fleming og hendes søster Louise Eleonora Kathleen Iuel-Brockdorff. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Caroline Fleming er efterkommer af den danske søhelt Niels Juel, der i 1677 købte Valdemars Slot på Tåsinge. Det er blevet i familien og er i dag ejet af Caroline Fleming og hendes søster Louise Eleonora Kathleen Iuel-Brockdorff. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men ikke bare er tv-baronessen flyttet hjem. Den danske fodboldspiller Nicklas Bendter har netop skrevet en fire måneder kontrakt med FC København og præsenteres onsdag.

Det er ingen hemmelighed, at det tidligere kærestepar Caroline Fleming og Nicklas Bendtner har haft et stormfuld forhold. I længere perioder har Nicklas Bendtner ikke set sin søn, Nicholas Bendtner.

Alligevel udtrykker hun glæde over, at familien er samlet omkring København.

»Jeg håber det giver en masse glæde til både Nicho og til hans far. Det vil være skønt for dem at komme tættere på hinanden, så jeg vil ønske dem alt det bedste,« siger hun.

»Vi kommer naturligvis til at se hinanden. Nicklas har allerde været flere gange i Klampenborg, og jeg er lykkelig for, at vi alle sammen er i samme land på samme tid,« siger hun.

»Vi har et rigtig fint forhold.«

Sammen med den britiske rigmand Rory Fleming har Caroline Fleming børnene Alexander fra 2004 og Josephine fra 2006.

I 2010 fik hun Nicholas sammen med Nicklas Bendtner.

Hendes ældste søn, Alexander, går til dagligt på kostskolen Herlufsholm, hvor hun selv blev student.