Caroline Fleming var forleden involveret i et trafikuheld.

Sammen med datteren Josefine på 11 år kørte Caroline Fleming på motorvejen i London, da det pludselig gik galt.

Trafikken gik ifølge Her & Nu 'amok', og flere biler stødte efterfølgende sammen.

Det bekræfter Caroline Flemings PR-agent Jesper Thomsen over for Her & Nu:

»Hun var indblandet i et stort harmonikasammenstød på motorvejen ved London i lørdags,« siger Jesper Thomsen til ugebladet.

Heldigvis for Caroline Fleming og datteren skete der kun materiel skade.

Ifølge Jesper Thomsen er hendes bil 'totalt ødelagt'.

Men derudover har både Caroline Fleming og Josefine det godt, tilføjer PR-agenten.