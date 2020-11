For knap to uger siden afslørede Caroline Fleming i et opslag på sociale medier, at hendes ni-årige søn Nicholas er blevet diagnosticeret med ADHD.

Baronessen skrev samtidig, at hun derfor har valgt at sætte alt på hold og derfor ikke vil være så tilgængelig, som hun tidligere har været.

Nu tager den 45-årige tidligere baronesse dog alligevel bladet for munden igen. Det gør hun, fordi hun er rørt over de mange henvendelser, hun har modtaget i kølvandet på opslaget.

Sikke en gave du er, min lille elskede,' indleder hun opslaget, der er et stilet til sønnike Nicholas, som Caroline Fleming deler med fodboldspilleren Nicklas Bendtner.

'Og sikke meget vi lærer lige nu,' fortsætter hun og uddyber:

'Først og fremmest, at vi slet ikke er alene, og dernæst, at der er så mange dejlige og kærlige mennesker derude, som gerne vil hjælpe os, fordi de selv har været i samme situation, eller arbejder og har gode erfaringer at dele, eller folk som gerne vil give deres gode råd, alle, som vi er utrolig taknemmelige for. '

Caroline Fleming skriver endvidere, at hun og Nicholas har besluttet sig for, at de gerne vil hjælpe folk med ADHD, lige så snart de selv har fået 'lidt mere styr på hjemmefronen'.

'Mange får hverken hjælp eller støtte, mange ved ikke hvad de skal gøre, mange familier falder fra hinanden, fordi de ikke kan klare det mere,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg er så glad for, at min lille dreng valgte mig som mor og har givet mig denne vigtige livsopgave. Vi skal lære alt, vi kan, og så skal vi hjælpe med at sprede den viden så bredt, vi kan, og gøre hvad vi kan for at flere mennesker kan få den hjælp de fortjener.'

