Efter ni måneder som lejer hos prins Joachim og prinsesse Marie har Caroline Fleming valgt, at hun skal bo i egen bolig igen.

Den tidligere baronesse fra Valdemars Slot har nemlig købt en luksusvilla i sit gamle kvarter i Hellerup.

Det var Se og Hør, der i sidste uge kunne fortælle, at Caroline Fleming var ved at flytte ud af de kongelige gemakker. Og nu kan B.T. afsløre den nye bolig og dens pris.

Det er ikke nemlig ikke en helt billig villa, som Caroline Fleming, der er datter af den afdøde lensgrev Niels Iuel-Brockdorff, har erhvervet sig.

Hele 24,5 millioner kroner har hun givet for den store herlighed, der ligger på Lemchesvej i Hellerup et par lange stenkast fra vandet, fremgår det af tinglysningen.

Caroline Fleming har ingen nedslag fået i pris, men har måttet give otte millioner mere end villaens tidligere ejer betalte for rødstensvillaen tilbage i 2017.

For pengene har hun fået en palævilla i røde mursten og bindingsværk og med sprossede vinduer. Med sine 227 kvadratmeter og syv værelser er det gamle hus fra 1910 dog lidt mindre end de 344 kvadratmeter, som Caroline Fleming og hendes tre børn har haft at boltre sig på i prins Joachim og prinsesse Maries villa på Emiliekildevej.

Til gengæld kan hun glæde sig over at være tilbage i kendte omgivelser i sit gamle postnummer 2900.

Lemchesvej er en af de hyggerligere 'sundveje', siger ejendomsmægler Claus Borg.

Lemchesvej ligger kun et par veje fra Hambros Alle, hvor hun efter sin skilsmisse fra den britiske ‘James Bond’-arving og rigmand Rory Fleming erhvervede sig en villa i 2008.

Hambros Alle er flere gange blevet udnævnt til Danmarks dyreste villavej, og kendisser flokkes for at få adresse i det mondæne område.

Vejen har i årenes løb huset blandt andre dronningens gode ven komponisten Bent Fabricius-Bjerre samt den tidligere it-mililardær Erik Damgaard og hans daværende kone Anni Fønsby, mens Lemchesvej blandt andet er kendt for, at Bille August har ejet en af vejens villaer.

Der er der ifølge ejensommægler Claus Borg, der overtog kendismægleren Jan Foghs ejendomsmæglerfirma, flere årsager til:

Det en en flot rød murstensvilla, der fremover skal danne rammen om Caroline Flemings liv.

»De der sundveje ligger jo tæt på vandet og byen, og tæt på cafeer«, siger han og tilføjer, at Lemchesvej dog ikke er helt så fin som Hambros Alle.

»Hambros Alle er meget pompøs. Det er en bred allé med træer. Nogle af de andre veje er hyggeligere«, siger han og tilføjer, at det dog ikke var ham, der stod for salget af villaen på Lemchesvej.

Det var derimod liebhavermægleren Ivan Eltoft Nielsen. Han ønsker dog ikke at kommentere salget.

Villadrømmen på Hambros Allé endte som en dyr affære for Caroline Fleming, der efter en lang liggetid endte med i 2014 at sælge den til ‘kun’ 19 millioner kroner - hvilket er 7,5 millioner mindre, end hun selv gav for den.

Den røde villa er på 227 kvadratmeter plus kælder.

Hvorvidt det store millionunderskud gjorde ondt på Caroline Flemings økonomi er uvist.

I forbindelse med skilsmissen fra Rory Fleming stod hun ifølge britiske medier til at få en stor del af sin tidligere ægtemands milliardformue, hvilket kunne dreje sig om 3,7 milliarder kroner.

Caroline Fleming har tidligere selv afvist, at hun er blevet forgyldt af skilsmissen og har udtalt til Ekstra Bladet, at hun bliver ‘nødt til at arbejde for at leve’.

Det har da også været velkendt, at hun i flere år har kæmpet med store millionunderskud på familieslottet Valdemars Slot på Tåsinge.

Vis dette opslag på Instagram Jeg er bare så lykkelig Tak I am so happy thank you Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial) den 6. Mar, 2020 kl. 12.04 PST

I London boede hun i en villa til en værdi af 82 millioner kroner på Ovington Street. Den blev sat til salg i juni. Det vides dog ikke, om Caroline Fleming ejede villaen.

Forhåbentlig bliver det nye villaeventyr på Lemchesvej mere rentabelt for den tidligere ‘Topmodel’-vært.

Med det nye huskøb virker det også til, at Caroline Fleming mente det alvorligt, da hun i sommers fortalte, at hun havde valgt at flytte hjem til Danmark for at give sine børn en dansk opvækst.

Caroline Fleming har tre børn - datteren Josephine og sønnen Alexander med Rory Fleming samt sønnen Nicholas med fodboldspilleren Nicklas Bendtner.

For noget tid siden fik Caroline Fleming da også endnu en grund til at blive boende i Danmark. Hun fandt nemlig kærligheden hos millionæren Carsten Friis, som hun nu danner par med.

Han ejer det kendte skomærke Billi Bi. Og at dømme ud fra Caroline Fleming Instagramprofil, så går det forrygende med forholdet.

'Jeg er bare så lykkelig. Tak, ' skrev hun fornylig til et af de mange billeder af parret, som hun har lagt ud.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til huskøbet fra Caroline Fleming, men hun har ingen kommentarer, oplyser hendes agent Jesper Thomsen.