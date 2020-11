Caroline Fleming offentliggjorde for nylig, at hendes søn har ADHD. En besked, baronessen tager alvorligt og reagerer på.

Hendes søn Nicholas, der er ni år gammel, har sine udfordringer på grund af sin diagnose. Han skal derfor fra nu af kun gå i skole to timer om dagen. Det skriver baronessen på Instagram.

Den 45-årige baronesse har søgt hjælp hos en organisation, som vejleder forældre til børn med ADHD. En hjælp, som Fleming hilser velkommen.

'Det (organisationens arbejde, red.) er jeg virkelig glad for, fordi det blev besluttet i går, at min lille dreng kun kan være i skolen i to timer om dagen, altså ti timer om ugen,« skriver hun og uddyber:

Caroline Fleming har sønnen Nicholas på ni år med sin tidligere kæreste, fodboldspiller Nicklas Bendtner. Vis mere Caroline Fleming har sønnen Nicholas på ni år med sin tidligere kæreste, fodboldspiller Nicklas Bendtner.

»Jeg skal godt nok løbe stærkt for at nå alt, jeg er nødt til at nå, for at min familie kan hænge sammen, i den korte periode to timer nu er, og ellers skal min lille pusling med mig overalt.«

Caroline Fleming deler sit yngste barn med fodboldspilleren Nicklas Bendtner. Derudover har hun de to børn, Alexander og Josephine Fleming, som hun har med eksmanden, den britiske rigmand Rory Fleming.

Baronessen har berettet om, hvordan sønnens udfordringer har en effekt på hele familien.

»Det (at lære mere om ADHD, red.) måtte jeg, da påvirkningen på vores familie på alle niveauer har været så enorm stor. Jeg deler dette med jer, fordi jeg for nylig blev spurgt, hvorfor jeg ikke svarer på jeres dejlige og venlige beskeder så ofte,« lød det fra baronessen, da hun først skrev om sønnens diagnose.

»Dette skyldes, at jeg bruger det meste af min tid på min smukke lille ADHD-skat, og indtil vi finder den rigtige kombination af medicin og support, er det desværre sådan,« lød det videre.

I sommeren 2019 vendte Caroline Fleming og børnene, som i mange år havde kaldt England sit hjem, tilbage til Danmark. Hun fortalte i den forbindelse, at hun ønskede at give dem den samme trygge opvækst, hun havde haft.

B.T. har i forbindelse med denne artikel taget kontakt til baronessens manager, som oplyser, at hun på nuværende tidspunkt ikke er klar til at åbne op om sønnens udfordringer til pressen.