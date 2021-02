Der er godt med projekter i luften hos Caroline Fleming, der både driver modelvirksomhed, er blevet ambassadør for ADHD-foreningen og har haft travlt med at flytte i nyt hus.

Syv år efter at hun stoppede som vært på tv-programmet 'Danmarks næste topmodel', har hun nu også planer om et comeback på de danske tv-skærme.

Det fremgår af regnskabsportalen OWNR, hvor man kan se, at Caroline Fleming 22. februar har oprettet selskabet 'CF Productions', der er registreret som et tv-produktionsselskab.

Caroline Flemings agent, Elisa Lykke, bekræfter over for B.T., at den tidligere baronesse har tv-projekter på tegnebrættet.

Caroline Fleming overtog i 2020 denne røde villa er på 227 kvadratmeter plus kælder. Vis mere Caroline Fleming overtog i 2020 denne røde villa er på 227 kvadratmeter plus kælder.

»Ja, det er korrekt. Selskabet skal varetage Carolines kommende tv-projekter. Hun glæder sig til nye projekter, som vi endnu ikke kan udtale os om,« skriver hun i en sms til B.T.

Hun uddyber over for B.T, at der allerede er specifikke programmer på tegnebrættet, men at de endnu ikke kan afsløre, hvilke tv-kanaler man samarbejder med. Hun kan heller ikke afsløre, hvilken genre programmerne er indenfor. Dog vil programmerne formentlig først blive vist i 2022.

»Men vi bliver nødt til allerede nu at starte produktioner op, og det er derfor, at hun er blevet nødt til at lave et firma, der omhandler eventuelle tv-produktioner fremover,« siger Elisa Lykke, der tilføjer, at Caroline Fleming glæder sig enormt.

Der er godt gang i Caroline Fleming, som det ses på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial)

»Hun er meget begejstret for, at hun kan komme i gang med at arbejde igen – også fordi hun meget gerne vil arbejde noget mere,« siger Elisa Lykke.

Udefra set skulle man ellers tro, at Caroline Fleming har rigeligt at se til. I begyndelsen af 2020 købte hun et nyt, stort hus, som hun skulle indrette. Og hun har også sit selskab Allmaz, som laver 'formidling af modelydelser samt udøvelse af anden virksomhed i naturlig forbindelse hermed', og som hun i seneste regnskabsår skød 10 millioner kroner ind i.

Dertil kommer, at hun for kort tid siden blev ambassadør for ADHD-foreningen, efter at først hendes yngste søn, Nicholas, fik diagnosen, hvorefter hun også selv fandt ud af, at hun havde ADHD.

Caroline Fleming ses herunder med sine tre børn, Alexander, Josephine og Nicholas.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial)

Men der er stadig plads til nye projekter hos Fleming.

»Hun er jo entreprenør, og hun kan godt lide den der energi i at arbejde. Hun har jo også selv meldt ud, at hun har ADHD, og hun kan godt lide, at der er mange projekter i gang på en gang,« siger Elisa Lykke.

Tv-produktion er bestemt heller ikke nyt for Fleming. Hun blev for alvor danmarkskendt, da hun i slutningen af 00erne lavede tv-programmerne 'Baronessen flytter ind', hvor hun tog rundt hos tilfældige danskere og hjalp dem med at få styr på børn, hjem og rengøring.

Det var også under optagelserne til et af de programmer, at hun mødte fodboldspilleren Nicklas Bendtner, som hun efterfølgende blev kærester med og fik sønnen Nicholas med. Parret gik dog fra hinanden, ti dage efter at sønnen Nicholas blev født.

Siden har Caroline Fleming blandt andet været vært gennem flere år på tv-programmet 'Danmarks næste topmodel', som hun dog stoppede på i 2015, da hendes kontrakt ikke blev forlænget. Derefter har hun været med i realityprogrammet 'Ladies of London'.