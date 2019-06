Forfatter og model Caroline Fleming er klar til at vende tilbage til Danmark med sin familie efter 25 år i udlandet.

Det fortalte hun i maj til B.T., og nu er det lige oppe over. Hun har sat sit smukke hjem på Ovington Street til salg og lavet flere afskedsopslag på Instagram.

I Caroline Flemings Instagram-story kan man se, hvordan hun tager afsked med sit hjem, der er proppet med fyldte flyttekasser.

»Sidste dag i det, der har været vores hjem i mange, mange år,« siger den 43-årige baronesse og fortsætter:

Det såkaldte 'drawing room'. Vis mere Det såkaldte 'drawing room'.

»Der er en del af mig, der er en smule ked af, at jeg ikke flyttede hjem, da min mormor stadig var i live,« siger hun tydeligt berørt.

Hun mistede i august sidste år sin mormor, som gik bort i en alder af 93 år. Den ærlige Caroline Fleming skrev på daværende tidspunkt et rørende opslag på sin Instagram.

Sammen med den britiske rigmand Rory Fleming har hun børnene Alexander fra 2004 og Josephine fra 2006.

I 2010 fik hun sønnen Nicolas med den tidligere landsholdsspiller Nicklas Bendtner. Hun flytter med Josephine og Nicolas til Danmark, da Alexander til dagligt går på kostskolen Herlufsholm.

Her ses Caroline Flemings garderobe. Vis mere Her ses Caroline Flemings garderobe.

»Jeg tror, det bliver et fantastisk kapitel for mine børn og jeg,« siger Caroline Fleming i sin story på Instagram, hvor opslagene forsvinder efter 24 timer.

Hjemmet i Englands fashionable hovedstad er ifølge salgsopslaget sat til salg for 9,85 millioner pund svarende til 82 millioner danske kroner.

For millionbeløbet får man rundt regnet 1.200 kvadratmeter fordelt på to etager, seks soveværelser, fem badeværelser og fem værelser, der nu blandt andet bliver brugt som bibliotek, tv-stue og kontor. Hjemmet blev fuldstændigt sat i stand i 2013.

Da B.T. mødte Caroline Fleming til Elle Style Awards i maj, løftede hun sløret for flytteplanerne.

Her ses hjemmets største badeværelse. Vis mere Her ses hjemmets største badeværelse.

»Jeg vil give mine børn en dansk barndom,« sagde hun på den røde løber, før hun uddybede, hvad det indebærer:

»En dansk barndom er nye kartofler, der lige er gravet op ad jorden og det er at kunne bade i havet året rundt,« lød det.

Her fortalte hun også, at hun forventer at flytte til Nordsjælland - i første omgang skal hun og børnene bo til leje.

Samtidig har Caroline Fleming overtaget Valdemars Slot sammen med sin søster, Louise Eleonora Kathleen Iuel-Brockdorff.

»Vi har overtaget Titanic, der lige er blevet ramt, men vi er to kvinder med en stor kærlighed til et sted, der har været i vores familie i 11 generationer,« sagde hun til Ritzau om den til tider økonomisk hårdt ramte ejendom.

Hun fortalte, at hun og søsteren vil gøre alt for at gøre Valdemars Slot til en god forretning igen.

»Vi er kreative, vi har masser af energi, og vi vil have det til at fungere, så vi giver alt, hvad vi har,« sagde hun.

B.T. har været i kontakt med Caroline Fleming, der ikke ønsker at udtale sig, før hun er flyttet ordentligt til Danmark i august.

Caroline Flemings køkken/alrum. Vis mere Caroline Flemings køkken/alrum.

Haven til det smukke hjem. Vis mere Haven til det smukke hjem.

Entreen til hjemmet. Vis mere Entreen til hjemmet.

Tv-stue/playroom, der også er udgang til haven. Vis mere Tv-stue/playroom, der også er udgang til haven.

Her ses facaden af hjemmet. Vis mere Her ses facaden af hjemmet.