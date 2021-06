Caroline Fleming troede ikke på det, da hendes yngste søn fik diagnosen ADHD, og psykologen dristede sig til at sige, at mange forældre til børn med udviklingsforstyrrelsen også selv har den.

»Så jeg tænkte, det må være Nicos far, der har det. Det kan da ikke være mig,« fortæller tv-baronessen, der har sønnen Nicolas med sin ekskæreste fodboldspilleren Nicklas Bendtner.

Men det vár Caroline Fleming.

Præcis et år efter, at hendes ti-årige søn fik diagnosen i februar sidste år, fik hun den selv. Og pludselig gav alting mening, fortæller hun i et stort interview med Alt for damerne.

Caroline Fleming, der fik sit folkelige gennembrud som rengøringsekspert i tv-programmet 'Baronessen flytter ind', har altid været optaget af at bo i et rent hjem. Klinisk rent, vil nogen måske sige.

Hun bliver urolig, når hun kan se fedtfingre på spejlet eller krummer på bordet, og selvom hun bliver både træt og udkørt af konstant at hive kluden frem, så kan hun kun beundre folk, der tillader sig at lægge sig på sofaen. For i Caroline Flemings hoved er der altid ting, der kan laves. Flader, der kan tørres af.

Men det er en misforståelse, hvis man tror, hun så finder ro i det rene hjem. For Caroline Fleming finder aldrig ro. Hun er altid udbrændt, fortæller hun til Alt for damerne.

Derfor var det en kæmpe forløsning, da hun i februar fik at vide, hvorfor hun er, som hun er, og altid har været det.

Caroline Fleming har sønnen Nicolas fra sit forhold til fodboldspiller Nicklas Bendtner.

Ligesom det var en forløsning, da hun præcis et år forinden tog sin søn med til psykolog for at få hjælp, men gik derfra med mere end det – med en diagnose.

»Jeg har igennem hele Nicos levetid følt, at han uden tvivl var anderledes end mine to andre børn. Men jeg tænkte også: 'Han er tredje barn, der er stor aldersforskel, og måske er der nogle ar efter at være vokset op uden en far',« siger Caroline Fleming, der gik fra Nicklas Bendtner, året efter at Nicolas blev født, og fortsætter:

»Det kan godt være, at han er mere pylret end de andre og samtidig mere udadreagerende, men han er også den, der kan hænge i armene på legepladsen uden at give slip, og som kan løbe hurtigere og længere end andre på sin alder. Han har en anden styrke. En anden hastighed. Han er lavet af noget andet. Og så er han bare mit ekstra følsomme barn.«

Caroline Fleming mener desuden, at det er på grund af ADHDen, at hendes søn 'har fået en empati i gave', som hun stolt fortæller til magasinet.

Selv kan hun også til dels se sin ADHD som en styrke. Selvom rengøringsvanviddet, OCDen og det høje energiniveau kan drive både hende selv og hendes nærmeste til vanvid, så har den betydet, at hun har formået at holde hus og opfostre tre børn, mens hun har haft fuld fart på tv-karrieren, har skrevet kogebøger og designet blandt andet tekstiler og parfume.

Hun lægger dog ikke skjul på, at det også er hårdt at både leve med ADHD og have et barn med diagnosen. Det skærer hende i hjertet, når Nicolas får 'et af sine flip' i supermarkedet, og de andre kunder kigger på hende, som om hun er en dårlig mor, der ikke kan finde ud af at opdrage sit barn, mens hun selv står midt i det og er presset over at have et barn, som hænger i gardinerne og ikke kan forhandles med.

Derfor har hun gjort det til sin mission som ambassadør for ADHD-foreningen at sætte fokus på diagnosen og måske give andre den samme store åbenbaring, som hun selv fik, da hun endelig som 45-årig blev diagnosticeret med udviklingsforstyrrelsen.