»I dag er en virkelig, virkelig stor dag for mig. Jeg er startet på ADHD-medicin. Og lige nu har jeg det ret mærkeligt,« indleder Caroline Fleming et opslag på Instagram.

Den 45-årige eks-baronesse afslørede i februar, at hun ligesom sin og ekskæresten Nicklas Bendtners søn, Nicholas, er blevet diagnosticeret med den neuropsykiatriske lidelse, og nu er hun altså begyndt at tage sin medicin.

»Jeg havde aldrig troet, at den diagnose, som jeg selv for få år siden bare troede var en etiket, man gav 'uartige' børn, en dag skulle blive min egen realitet,« skriver hun videre i sit Instagram-opslag.

Caroline Fleming fortæller, at hun nu ved, hvorfor hun igennem årene blandt andet har haft svært ved at sove og afslutte sine mange projekter.

Caroline Fleming i 2018. Foto: Thomas Freitag Vis mere Caroline Fleming i 2018. Foto: Thomas Freitag

Hun fortæller videre, at hun derudover også har kæmpet med en masse psykiske ting.

»Det er faktisk også derfor, jeg hører mærkelige lyde dag og nat, har døjet med angst og tvangstanker, har oplevet flere harmonikastød i min bil, fordi min opmærksomhed har været afledt af mine mange åbne kanaler.«

Caroline Fleming, der er blevet ambassadør for ADHD-foreningen, glæder sig nu til at opleve medicinens virkninger og få mere ro på tilværelsen, slutter hun sit opslag.

På arbejdsfronten arbejder hun for tiden på at gøre comeback på tv.

Caroline Fleming ses her i 2011, da hun var dommer i 'Topmodel'. Foto: Bjarke Bo Olsen Vis mere Caroline Fleming ses her i 2011, da hun var dommer i 'Topmodel'. Foto: Bjarke Bo Olsen

Det er syv år siden, at hun stoppede som vært på tv-programmet 'Danmarks næste topmodel', men for nylig oprettede hun et nyt produktionsselskab, der skal få hende tilbage på tv.

Caroline Flemings pr-agent, Elisa Lykke, udtalte i februar til B.T.:

»Ja, det er korrekt. Selskabet skal varetage Carolines kommende tv-projekter. Hun glæder sig til nye projekter, som vi endnu ikke kan udtale os om.«

Hun uddybede, at der allerede var specifikke programmer på tegnebrættet, men at de endnu ikke kunne afsløre, hvilke tv-kanaler, man samarbejder med, eller hvilken genre programmer, der er tale om. Kun at tv-programmerne formentlig først bliver vist i 2022.