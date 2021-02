»45 år, fem måneder og otte dage har det taget mig at finde ud af, at jeg har ADHD.«

Sådan starter baronesse Caroline Fleming i sit seneste Instagram-opslag.

»Jeg har haft alt for travlt med at have ADHD til overhovedet at skænke det en tanke. Diagnosen er stadig et meget nyt territorie for mig. I det øjeblik jeg delte diagnosen med mine tætteste veninder, sagde de, med det samme, ‘det har vi da vidst i mange år’.«

Tidligere i februar kunne baronessen fortæller, at hun var blevet ambassadør for ADHD-foreningen, efter at hendes fælles søn med Nicklas Bendtner havde fået konstateret ADHD.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Caroline Fleming (@carolineflemingofficial)

I opslaget beskriver hun lidelsen som svær ADHD, og hun henviser til et link, hvor hun har lavet et længere skriv omkring hendes 'nye' lidelse.

Her skriver hun, at ADHD har blandt andet vist sig i form af søvnløshed, angst, depression, OCD og hyperoverfølsomhed.

»Jeg kan for eksempel ikke sove i en seng, som jeg ikke i forvejen har revet fra hinanden og redt igen, jeg kan ikke ligge på noget der føles krøllet, har høj impulsivitet og behov styring, uro i benene, er ekstremt lydfølsom, et menneske som går på en 1 sal over mig lyder som en flok elefanter og en lille knirkelyd føles som en eksplosion I hovedet hos mig,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg bliver let afledt, glemsom, nem at overstimulere, har ekstreme glædesudbrud, er overproduktiv, har et utrætteligt drive og jeg tæller inde i mit hoved, hver gang jeg tænder for vandet, hver gang jeg går, hver gang jeg tygger, allesammen handlinger som kan være voldsomt drænende.«

I hendes opslag opfordrer hun også alle til at hjælpe dem, der har det svært med ADHD.

Tidligere i februar satte hun ord på sin nye rolle som ambassadør.

»Jeg ser frem til at være med til at ændre den nuværende tabu betragtning af diagnoser, da disse faktisk kan være nogle af livets største gaver, når man får den rigtige hjælp og vejledning.«