Caroline Petersen er træt af at blive kaldt navne og dømt for sin optræden på tv.

Da Caroline Petersen tonede frem på de danske tv-skærme for første gang i ‘Paradise Hotel’ tilbage i foråret 2016, fik hun hurtigt øgenavnet ‘Onani-Caroline’ på grund af sin utrolig bramfrie holdning til onani. Hun gerne både talte om det og udøvede det i de andre paradisoers nærvær.

Tydeligst står måske en episode, hvor deltagerne var lænket sammen med håndjern, og Caroline besluttede sig for at fordrive ventetiden med at onanere.

Det chokerede både de øvrige deltagere og tv-seerne, som havde delte meninger om Carolines naturlige forhold til det, de fleste gemmer til privaten.

Men selvom hun stadig står ved sine handlinger og stadig har et naturligt forhold til det, så betyder det ikke, at hun bryder sig om sit øgenavn.

'Man burde egentlig kunne sige sig selv, hvis man er indehaver af bare en smule intellekt, at et øgenavn, som ordet “onani” indgår i, ikke er det fedeste navn at få tildelt. Jeg ved godt, at jeg selv har en del af ansvaret for at få sådan et navn tildelt, da jeg selv er herre over egne handlinger. Og derfor bliver jeg heller aldrig vred, hvis nogen bruger navnet,' skriver Caroline på sin blog og fortsætter:

'Grunden til, at jeg siger, at jeg har en del af ansvaret og ikke det fulde ansvar, er både fordi, jeg ikke kan styre, hvad der kommer ud af andres mund, og fordi det var et navn, Ekstra Bladet tildelte mig, efter jeg havde vist mig selv frem til offentligt skue.'

Bliver ked af det

Hun indrømmer dog, at hun godt kan blive ked af det, når folk bruger navnet. Det er især unge mennesker, der godt kan finde på at råbe det efter hende på gaden, og det påvirker hende.

'Jeg ser mig selv som så meget andet end blot “Onani-Caroline”, og jeg rummer så meget mere end det. Intet menneske indeholder kun én side, og derfor synes jeg også nogle gange, at det kan føles unfair at blive stemplet på sådan en måde,' forklarer Caroline på bloggen og fortsætter:

'Nogle mennesker føler, at de har deres fulde ret til at kalde andre mennesker grimme tilnavne, blot fordi de har set dem på tv og dermed tror, de kender dem. Men sagen er den, at ingen af dem, som har set mig på tv, kender mig. Det gør kun mine venner og min familie. Jeg har da været mig selv på tv, ja, men der er så mange sider af mig, som ikke er blevet vist.'

Hun kunne selv aldrig finde på at råbe af andre folk på den måde, som der af og til bliver råbt af hende, og derfor forstår hun ikke, hvorfor folk mener, de kan tillade sig den slags opførsel.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk