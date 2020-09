Så er der godt nyt til alle cool cats og kittens – altså folk, der ikke kan få nok af Carole Baskin.

Joe Exotics nemesis vil inden længe være at finde på landsdækkende (amerikansk) tv i bedste sendetid.

Hun skal nemlig være med i 'Dancing with the stars', som er den amerikanske pendant til 'Vild med dans'.

Det afslører ABC, som producerer programmet, på Twitter, og her er reaktionerne mildest talt blandede.

Mens nogle mener, at det er en decideret forbrydelse mod menneskeheden at lade den katteglade kvinde være en del af programmet, er andre svært begejstrede.

Og dermed har intet ændret sig, siden Carole Baskin blev offentligt kendt i forbindelse med premieren på 'Tiger King', som er fortællingen om Joe Exotic og hans tigerpark.

Nogle er overbeviste om, at der bag kvindens entusiastiske ydre gemmer sig en ond morder. De mener nemlig, at hun står bag hendes tidligere ægtemands forsvinden – at hun har dræbt ham.

Andre er begejstrede for dyreaktivistens flamboyante udstråling og hendes arbejde med store katteracer.

Ligegyldigt om man elsker eller hader hende, bliver det svært for særligt amerikanerne at undgå hende, når hun toner frem på 'Dancing with the Stars' fra 14. september.

Selv om programmets popularitet de seneste år har været nedadgående, følger millioner af amerikanere fortsat med, og medierne dækker det også vidt og bredt.

Således bliver man nok som amerikaner nødt til at flytte ind under en sten, hvis man vil undgå at høre om Carole Baskin, Nelly, Vernon Davis og resten af 'Dancing with the stars'-deltagerne den kommende tid.