Influencer Carla Mickelborg forklarer, hvorfor hun vælger at bruge redigerede billeder på sin Instagram-profil.

Som ambassadør for Julemærkefonden kan hun godt se, hvorfor nogle kunne mene, det var at fremme et urealistisk billede af sig selv, men hun gør det ikke alle steder, siger hun.

»Der er stor forskel på, hvad jeg går ud og siger i mine foredrag, og det, jeg viser på mine videoer, som er fuldstændigt uredigerede, og så er der så mit Instagram-feed, hvor det er æstetikken, der betyder meget for mig,« siger hun og uddyber:

»Der leger jeg måske med farverne, og hvis jeg har en bums på kinden, så tager jeg den væk, fordi jeg ikke har lyst til, at det er den, der stjæler fokus. Så ligesom at man lægger makeup, inden man laver et foredrag, så går jeg også ind og 'makeupper' billedet lidt.«

Hun forklarer, at i 'feeden', hvor de blivende billeder er, er det mere kunst for hende. Der handler det om, at hendes øje bliver behaget.

Carla Mickelborg er tidligere kendt som skuespiller og har medvirket i 'Far til fire'-filmene.

I dag lever hun dog blandt andet af at være på de sociale medier, men hun understreger, at hendes kernepublikum ikke er så unge, som man måske skulle tro.

De fleste er imellem 24 og 30 år, men der er også nogle af de unge derude, slår hun fast.

»Jeg ved, der er mange unge, der følger med, og derfor er det også vigtigt, jeg får italesat, hvad det er for nogle værdier, jeg har. Min æstetik og min måde at redigere mine billeder på er et kreativt udtryk, som jeg har.«

Hun siger desuden, at hun sagtens kan finde på at danse rundt i undertøj på sine videoer, som ikke er redigerede. På den måde bliver der ikke lagt skjul på noget, lyder det fra Mickelborg.

»Jeg fejer ikke noget under gulvtæppet, det er ikke derfor, jeg gør det. Det er simpelthen bare for at gøre det smukt,« siger hun slutteligt.

Carla Mickelborg har været ambassadør for Julemærkefonden i to til tre år, og hun siger, at som en, der selv er blevet mobbet, kan hun sætte sig ind i børnene på julemærkehjemmenes sted.