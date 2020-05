Influenceren Carla Chloe Mickelborg har på Instagram, hvor hendes 107.000 følgere kender hende som carlachloe, skabt en forretning på sit navn.

Da hun som 16-årig spillede Søs i genindspilningerne af 'Far til fire', var det dog et helt andet navn, der stod i rulleteksterne.

Men efter først at have lært sandheden om sin familie og siden at være blevet overrumplet af sin spirituelle mor blev Sidse til Carla.

Carla Mickelborgs mor var 30 år, da hun fik sin datter med en 11 år yngre mand, som hun kendte, men ikke var kærester med og heller ikke havde i sinde at flytte sammen med.

»Så for at ære ham fik han lov at bestemme navnet. Og da hans mor var blevet kaldt Sidse, ville det betyde meget for ham, at det blev mit navn,« siger Carla Mickelborg.

Hendes mor havde ellers altid været vild med navnet Carla, så da hun 18 år senere snakkede med en numerolog, spurgte hun for sjov skyld, hvordan 'Carla' egentlig passede til datterens fødselsdag.

Og det skulle vise sig, at kombinationen var helt perfekt, fortæller Carla Mickelborg, der derfor blev ringet op af sin mor, som havde noget vigtigt, hun ville fortælle, husker hun.

»Min mor satte sig ned med mig og sagde: 'Du bliver nødt til at skifte navn'. Min mor er meget spirituel og har lagt tarotkort under hele min opvækst, så jeg var sådan: 'Stop nu med det der, jeg skal fandeme ikke have skiftet navn',« siger Carla Mickelborg.

Da Carla Mickelborg i 2005 spillede Søs i 'Far til fire', hed hun Sidse Mickelborg. Foto: Claus Fisker

Men da hendes mor først havde fået lov at forklare sig, var Carla Mickelborg slet ikke i tvivl. Og allerede samme eftermiddag ringede den 18-årige Sidse Mickelborg til Folkeregisteret og blev til Carla Chloe Mickelborg.

Chloe valgte hun selv at tilføje.

Nu vil man måske undre sig over, at Carla Mickelborg spontant på en enkelt eftermiddag kunne droppe det navn, hun havde fået efter sin farmor.

Men 10 år forinden havde hun tilfældigvis fundet ud af, at Sidse aldrig havde været hendes farmor.

Carla Mickelborg, influencer. Foto: Privat

Da Carla Mickelborg var otte år gammel, begyndte hendes mor nemlig at undre sig over, hvorfor far og datter ikke rigtig lignede hinanden.

Datterens træk mindede til gengæld om en anden mands, som hun også havde set i den periode.

Og efter en faderskabstest stod det klart, at Carla Mickelborgs far ikke var hendes biologiske.

»Jeg havde fået mit navn til ære for en mand, som jeg troede, var min rigtige far. Så da det viste sig, at han ikke var det, så var der endnu mindre grund til at holde fast i det navn.«

Hvordan tog han det?

»Han syntes, det var noget fis. 'For mig vil du altid hedde Sidse,' sagde han. Men vi ses ikke længere. Han var en virkelig god far, da jeg var yngre, men han lever et helt andet liv end mig, og vi har ikke noget til fælles længere. Så vi så faktisk heller ikke hinanden i den periode, hvor jeg skiftede navn,« siger Carla Mickelborg, der tidligere har fortalt om sit turbulente forhold til den mand, hun engang kaldte far.

Til gengæld begyndte hun for fem-seks år siden at ses med sin biologiske far, som hun i dag har et rigtig godt forhold til.

Og selv om han ikke selv fik lov at bestemme, så tyder noget på, at han ville have kunnet lide navnet Carla. Han havde nemlig allerede en søn, som han havde givet navnet Carl.

Desuden har Carla Mickelborg en lillebror, der hedder Kalle.

»Så folk tænker: 'Okay, nogle funky forældre, I har',« griner hun.

Men når navneskiftet nu blev taget så spontant og i samarbejde med en numerolog - har det så hjulpet hende til et bedre liv?

»Hvis jeg havde fortsat med at hedde det, er det ikke sikkert, jeg havde været, hvor jeg er nu. Det var også lige dér, jeg gav slip på min skuespillerdrøm, så jeg tror måske, det har hjulpet mig til at lytte bedre efter, hvad jeg selv vil.«