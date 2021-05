»Jeg har været pinlig over, at jeg ikke var bedre til at sige nej dengang. I dag tænker jeg bare: 'Stakkels mig'. Jeg kan godt forstå, jeg blev betaget af det og lod mig forføre.«

Influenceren Carla Mickelborg var 16 år, da hun i 2005 fik rollen som Søs i genindspilningen af 'Far til fire'-klassikerne.

Hun havde aldrig spillet skuespil før, men var blevet udvalgt blandt de mange andre dygtige piger, der havde været til den åbne casting.

Det var dejligt med anerkendelsen, og det var spændende at færdes i skuespilmiljøet.

Carla Mickelborg spillede Søs i de seks 'Far til fire'-film, der udkom fra 2005 til 2012. Foto: Claus Fisker Vis mere Carla Mickelborg spillede Søs i de seks 'Far til fire'-film, der udkom fra 2005 til 2012. Foto: Claus Fisker

Og så var det rart at blive bemærket af den 26 år ældre og erfarne mand på settet, som pjattede med hende i pauserne og fortalte sjove historier.

Han var så betagende, at Carla Mickelborg – der er vokset op med en enlig mor – en dag kom glædestrålende hjem og fortalte, at hun ville ønske, hun havde en far, der var lige så sød og sjov som denne mand.

»Jeg tænkte den tanke, fordi han aldersmæssigt næsten kunne have været min far. Kysset kom derfor meget bag på mig,« skriver hun i sin bog ‘Hvad er det, du ved?’, der udkom fredag.

Hun havde flirtet med ham under optagelserne. Eller i hvert fald søgt hans opmærksomhed.

Og en dag kyssede han hende farvel.

Carla Mickelborg fortalte om kysset til sin mor, som resolut ringede til filmens producent, fortalte om hændelsen og bad om en undskyldning og forsikring om, at det aldrig ville ske igen.

Men Carla Mickelborg fortalte ikke hele historien.

For et par uger senere ringede manden selv og undskyldte. Næste gang de mødtes, havde de sex.

»Det har ødelagt nogle ting for mig seksuelt, følelsesmæssigt og i min connection til det modsatte køn,« fortæller den i dag 32-årige influencer til B.T.

»Jeg er blevet grænsesøgende. Jeg har haft svært ved at sætte grænser for mig selv, fordi jeg overtrådte dem i så stor grad dengang. Jeg har fået en flirtende tilgang til mænd, fordi det gav en selvtillid, at jeg kunne forføre …« siger hun og afbryder sig selv.

»Nej, det gjorde jeg jo ikke, det var meget ham, der forførte mig – men at jeg kunne være sammen med en, der var så meget ældre end mig. Det gav mig en selvtillid i, at jeg kunne charmere mig ud af ting eller charmere mig ind på folk. Og det er ikke en værdig måde at være kvinde på. Det har jeg skullet væk fra.«

I 14 år havde hun holdt hændelsen hemmelig for sin mor. Skammet sig. Men da MeToo-bevægelsen begyndte at rulle i USA og siden i Danmark, fik hun et sprog for det, der var sket. For to år siden, da hun skrev om hændelsen i sin første bog, måtte hun også fortælle sin mor det.

»Jeg var ikke helt skarp på det med magtfordelingen, men nu kan jeg jo godt se, at det ikke var i orden.«

Selvom hun hylder de kvinder, der har åbnet en samtale om MeToo og magtmisbrug ved at fortælle deres personlige historier, har hun sluttet fred med sin egen. Og hun kommer heller ikke til at fortælle, hvem manden var, eller hvilken funktion han havde på settet.

Men han ved det godt selv. For da hun havde lettet sit hjerte til, skrev hendes mor et brev til ham.

»Det hjælper rigtig meget at tale om det, og det hjalp også at se min mor skrive: 'Prøv at høre her, mester, det der skal simpelthen stoppe. Du må ikke gøre det der. Du må ikke udnytte din magtposition på den måde. Det er fuldstændig for dårligt. Og du må søge noget hjælp, for det er ikke i orden'.«

Hun hørte aldrig fra ham, og har ikke haft noget med ham at gøre siden.

B.T. har talt med filmproducent Henrik Møller-Sørensen, der står bag de pågældende 'Far til fire'-film, og han kan godt huske, at Carla Mickelborgs mor ringede og fortalte, 'at Carla var blevet kysset på', fortæller han.

»Og det var jeg vældig ked af at høre, så jeg bad produktionsafdelingen sørge for, at der ville blive passet godt på hende. Men at det udviklede sig til at være mere end et kys, var jeg ikke vidende om, og det er jeg faktisk lidt chokeret over og ked af at høre,« siger Henrik Møller-Sørensen.

Mens Carla Mickelborg skriver i sin bog, at kysset fandt sted to uger inde i optagelserne, husker Henrik Møller-Sørensen at have fået at vide, at det skulle være sket til afslutningsfesten, hvor der ikke var flere optagedage tilbage. Derfor kunne han forsikre Carla Mickelborgs mor om, at det ikke ville ske igen, fortæller han.

Han mener ikke, at han skulle have håndteret det anderledes dengang, men efter MeToo-bølgerne er han blevet mere opmærksom på krænkelser på arbejdspladsen. I dag ville han ikke have nøjedes med en undskyldning, hvis han havde hørt om et sådant kys, men ville have indkaldt den pågældende til en samtale.

Hans filmselskab, ASA Film, producerer stadig 'Far til fire'-film, og i dag skal alle, der arbejder omkring børnene, fremvise børneattest ved ansættelse, ligesom at der er børnepassere med, når de for eksempel arbejder i udlandet. Der er desuden blevet tilføjet til kontrakten, at selskabet har nultolerance i forhold til krænkende adfærd og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Også Carla Mickelborg har lært noget om sig selv siden oplevelsen.

»Det der med at bruge mænd til at bekræfte mig i, at jeg er god nok, det er jeg simpelthen stoppet med. For jeg ved, at det overhovedet ikke er en blåstempling, at en mand synes, man er nice, og at de vil være sammen med en. Det vil alle mænd med alle kvinder,« griner hun.

»Det er der ikke noget cool i. Så nu vælger jeg selv. Det er rigtig dejligt.«