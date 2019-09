Der er ingen tvivl om, at Cardi B er et af de absolut største musikalske navne lige nu i verden, så når hun åbner munden, får det opmærksomhed. Og det har det i den grad fået nu.

Hun har nemlig også en historie at fortælle i forbindelse med #MeToo-bevægelsen.

Den amerikanske rapper fortæller til TV- og radioværten Angie Martinez, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Det skriver The Guardian.

Den forfærdelige oplevelse skulle være sket i forbindelse med, at hun blev fotograferet hos et magasin.

»Jeg tog til den her fotografering hos det her magasin, og fotografen prøvede at komme tæt på mig og sagde ‘vil du være med i det her magasin?’, og så tog han sin pik ud,« siger superstjernen.

»Jeg var så fucking vred. Og ved du, hvad der er vanvittigt? Jeg fortalte det til magasinets ejer, og han kiggede bare på mig ‘og hvad så?’«

Cardi B ønsker ikke at nævne navne på fotografen eller magasinet. Hun vil heller ikke sige, hvornår det skete.

Cardi B er en musiker, som de senere år har tiltrukket sig en masse opmærksomhed for både det gode og det onde.

Hun har været nomineret til fem Grammy-awards siden hendes store gennembrud tilbage i 2017.

Men hun blev også tiltalt for vold og 13 andre forhold over sommeren.

Det hele skulle være sket på en stripklub i New York.

Angiveligt var det anklager om utroskab, som startede slagsmålet.

Forleden dag kom det også frem, at Cardi B er medlem af den frygtede bande ‘Bloods’.

Det blev sagt i retssagen med den anden rapper Tekashi69.

På de sociale medier har hun bekræftet, at hun har tråde til banden, men hun afviser, at hun er en del af den.

Cardi B var hovednavnet på sommerens Roskilde Festival.