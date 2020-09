Den amerikanske rapper Cardi B har søgt om at blive skilt fra sin mand gennem tre år – rapperen Offset.

Det fremgår af retsdokumenter, som den 27-årige verdensstjerne har indsendt til familieretten i Fulton County.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Parret viste sig første gang sammen tilbage i begyndelsen af 2017, og i al hemmelighed blev de gift samme år. Året efter kom datteren Kulture til verden.

ARKIVFOTO af Cardi B og Offset sammen i 2018. Foto: VALERIE MACON Vis mere ARKIVFOTO af Cardi B og Offset sammen i 2018. Foto: VALERIE MACON

Stort set siden begyndelsen af deres forhold har der dog været rygter og forlydender om problemer.

Blandt andet er Offset, der er medlem af hiphop-gruppen Migos, flere gange blevet beskyldt for at have været sin hustru, der for tiden er akutel med sangen 'WAP', utro – og flere gange har der lydt rygter om, at de var gået fra hinanden.

Den seneste tid har de rygter floreret igen, og nu gør retsdokumenterne det klart, at der er hold i forlydenderne om en skilsmisse.

Cardi B, der fik sit helt store gennembrud for tre år siden med sange som 'Bodak Yellow' og 'I Like It', og Offset er ifølge Reuters sat til at mødes til en høring i sagen 4. november.