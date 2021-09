Sidste år søgte hiphopdronningen Cardi B om skilsmisse fra sin mand Offset.

Men det går som bekendt op og ned i showbusiness, og mandag aften kunne den 28-årige rapper, som har det borgerlige navn Belacalis Almanzar, dele en stor nyhed på Instagram.

Cardi B fødte nemlig lørdag hende og ægtemanden Offset en søn.

Her skriver hun sønnens fødselsdato til et billede af hende, den nyfødte søn og Migos-rapperen, der i skrivende stund har indkasseret omkring 11,5 millioner likes.

»Vi er overlykkelige for endelig at møde vores søn. Han er allerede så elsket af familie og venner, og vi kan ikke vente med at introducere ham for sine andre søskende,« siger parret i en fælles udtalelse til People.

Cardi B og hendes 29-årige ægtemand, hvis fulde navn er Kiari Kendrell Cephus, har i forvejen datteren Kulture på 3 år.

Derudover har Offset også tre børn fra tidligere forhold: Den 6-årige datter Kalea og sønnerne Kody på 6 år og Jody på 11 år.

Det succesfulde rapperpar Cardi B og Offset blev hemmeligt gift i 2017.

De mødtes i 2016, og året efter udgav de sammen sangen 'Lick'. Og herefter begyndte kærligheden altså at spire.

Da ægteskabet sidste år hang i en tynd tråd, var det ikke første gang, parret var gået fra hinanden – af grunde, der rygtedes at være utroskab.

Men kærligheden sejrede som bekendt til sidst, og nu har parret budt deres andet fælles barn til verden.