Rapperen Cardi B erkender at have organiseret og deltaget i to slagsmål rettet mod ansatte på stripklubben Angels i New York tilbage i 2018.

Det skriver BBC, der desuden beretter, at den Grammy-vindende rapper med indrømmelsen undgår en retssag og mulig fængselsstraf.

Cardi B, der har det borgerlige navn Belcalis Almanzar, erkendte sig skyldig i to anklager, mens ti blev afvist. Hun blev idømt 15 dages samfundstjeneste og skal holde sig fra ofrene i tre år.

»Jeg har truffet nogle dårlige beslutninger i min fortid, som jeg ikke er bange for at se i øjnene og stå over for,« lød det efterfølgende fra den 29-årige rapstjerne.

Cardi B ankommer til retten i Queens County Criminal Court i New York. Foto: YUKI IWAMURA Vis mere Cardi B ankommer til retten i Queens County Criminal Court i New York. Foto: YUKI IWAMURA

Ifølge anklageskriftet havde Cardi B set sig sur på to søstre, Jade og Baddie Gi, som arbejdede på Angels – angiveligt, fordi den ene mentes at have en affære med hendes mand, rapperen Offset.

Derfor valgte hun, i selskab med nogle venner, at besøge stripklubben, hvor hun første gang blandt andet slog en af søstrene, rev i hendes hår og slog hendes hoved mod baren.

To uger senere vendte slænget tilbage og kastede både alkoholflasker og en vandpibe efter det første offers søster.

Da Cardi B i retten blev bedt om at bekræfte detaljerne, indrømmede hun blankt, at hun over Instagram havde tilbudt en ven 5.000 dollar, svarende til 37.000 danske kroner, for at hjælpe hende i konfrontationen.