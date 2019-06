Den amerikanske rapper Cardi B har været nødsaget til at aflyse en række koncerter, efter hun fik foretaget flere skønhedsoperationer.

Forståeligt nok er årsagen ikke noget, der kommer til at ske igen, hvis man spørger sangeren selv.

På det sociale medie Twitter har hun for få dage siden skrevet, at hun ikke frivilligt går under kniven i den nærmeste fremtid.

'Jeg har trænet i de seneste to uger. Jeg kommer sgu aldrig til at få plastikkirurgi igen. Men jeg har til gengæld ikke haft hovedpine siden, jeg begyndte,' skriver hun.

I been working out for the past 2 weeks cause bitch I ain’t getting surgery againbut let me tell you I haven’t got a headache ever since . — iamcardib (@iamcardib) 12. juni 2019

Cardi B har været tvunget til at aflyse flere koncerter i USA og sin optræden til festivalen Parklife i Manchester, England.

Det er også planen, at hun skal optræde på dette års Roskilde Festival om onsdagen på Orange Scene.

Roskilde Festival har oplyst til Soundvenue, at de er i dialog med rapperens team, men foreløbigt går alt som planlagt.

Forud for Roskilde Festival har hun planlagte koncerter 16. juni og 22. juni.

Afslørede voldsomt hævede fødder

Her ses Cardi Bs fødder. Foto: Instagram

Rapperen var også hyret til at spille sidste år, men måtte aflyse på grund af sin graviditet.

Graviditeten har på sin vis også haft en indflydelse på de seneste aflysninger. Det skyldes nemlig, at hun ikke var tilfreds med sin krop, efter hun fødte datteren Kulture.

Derfor valgte hun at gå under kniven. Hun fik blandt andet foretaget en brystforstørrelse og en fedtsugning.

Hun har også delt et billede af sine meget hævede fødder på sin Instagram. Her skrev hun, at det var årsagen til, at lægerne havde ordineret fred og ro.