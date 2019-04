Lørdag demonstrerer forældre 59 forskellige steder i Danmark.

De demonstrerer, fordi de vil kræve et loft over, hvor mange børn, der må være per voksen i daginstitutionerne. En af de forældre, der har tænkt sig at troppe op, er den danske blogger og influencer Cana Buttenschøn.

»Jeg synes, det er et enormt vigtigt sted at sætte et fokus,« siger Cana Buttenschøn, som selv har to små børn, til B.T.

Forældrene rundt omkring i landet kræver, at der skal være en minimumsnormering, hvor der højst skal være tre børn for hver voksen i vuggestuerne samt seks børn for hver voksen i børnehaverne.

Det samme anbefaler pædagogernes fagforening Bupl.

Da Cana Buttenschøns ældste søn gik i vuggestue, valgte hun at tage ham ud efter et stykke tid. Hun mente ikke, der var gode nok forhold, hvorfor hun valgte at sendte ham i privat dagpleje.

»Jeg synes, det er vigtigt, at de kan udvikle sig ordentligt, inden de skal ud i det vilde vesten. Den oplevelse vi havde var, at den omsorg han fik i vuggestuen ikke var okay i forhold til, hvad jeg som mor synes, mit barn skal have, når de er så små,« siger Cana Buttenschøn.

Hun mener, det er en vigtig dag for forældre at råbe højt og fortælle politikerne, at dette er et vigtigt emne.

Cana Buttenschøns ældste søn går i 1. klasse, og i hans klasse kan hun se, at mange børn har svært ved at høre efter og sidde stille. Og det tror hun blandt andet er på grund af, at de som helt små i vuggestuen og i børnehaven ikke har lært, at man skal rette sin opmærksomhed mod de voksne, og at det i bund og grund handler om, at børnene ikke er blevet 'set'.

Og det mener hun, man kan rette op på ved at få flere pædagoger i de danske daginstitutioner.

»Bittesmå børn har brug for, at der er nogen, der kan vise dem, hvad der er okay, og hvad der ikke er okay, og hvis vi ikke kan vise dem det, står det grælt til. Og det er vi nødt til at gøre noget ved,« siger Cana Buttenschøn, som ser frem til dagens demonstration, hvor hun vil være at finde i København.

Du kan læse mere om dagens begivenhed på Facebook her.