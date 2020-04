Hun tonede frem på de danske tv-skærme i 2007. Siden har det været begrænset, hvad Camilla Sys Tygesen har deltaget i. Det betyder dog langtfra, at hun har sluppet tv-branchen.

»Jeg sidder som redaktionschef og indholdschef på et produktionsselskab, hvor jeg har ansvaret for reality og factual entertainment,« siger Camilla Sys Tygesen til B.T.

Hun vandt tredje sæson af det populære TV3-program 'Paradise Hotel' i 2007.

Foruden sejren løb hun med 450.000 kroner, da hun i finalen snød sin partner Kenneth ved at smide kuglen, og dermed tog hun selv den store præmie.

Årets finale af 'Paradise Hotel' bliver vist torsdag den 16. april, og selvom det er 13 år siden, hun deltog, har Camilla Sys Tygesen beskæftiget sig med tv siden.

Efter programmet tog hun en bachelor på Roskilde Universitet efterfulgt af en kandidat i film- og medievidenskab på Københavns Universitet.

Efterfølgende startede hun så i tv-branchen, og selvom hun efter opholdet på det luksuriøse hotel i Mexico takkede ja til at medvirke i 'Robinson Ekspeditionen', '4-Stjerners middag' og 'Wipeout', droppede hun efter kort tid at deltage i programmer.

»Da jeg begyndte at lave tv (bag kameraet, red.) blev jeg spurgt om nogle ting, hvor jeg sagde nej. Jeg syntes, det var for svært både at være tilrettelægger og også være deltager. Det var for underligt. Der tog jeg et valg om, jeg ikke ville mere,« siger Camilla Sys Tygesen.

De har tidligere vundet 'Paradise Hotel' Sæson 1 (2005): Benjamin (250.000 kroner) og Dorthe (0 kroner)

Sæson 2 (2006): Linda (175.000 kroner) og David (0 kroner)

Sæson 3 (2007): Camilla (450.000 kroner) og Kenneth (0 kroner)

Sæson 4 (2008): Diana og Nick (250.000 kroner hver)

Sæson 5 (2009): Frederik og Line Sofie (250.000 kroner hver)

Sæson 6 (2010): Peter og Cecilie (250.000 kroner hver)

Sæson 7 (2011): Nick (250.000 kroner) og Tina (0 kroner)

Sæson 8 (2012): Julian og Tina Maria (225.000 kroner hver)

Sæson 9 (2013): Nicolas (300.000 kroner) og Sandra (0 kroner)

Sæson 10 (2014): Martin (300.000 kroner) og Sandy (0 kroner)

Sæson 11 (2015): Anders og Monique (250.000 kroner hver)

Sæson 12 (2016): Mathias (450.000 kroner) og Caroline (0 kroner)

Sæson 13 (2017): Anders og Simone (250.000 kroner hver)

Sæson 14 (2018): Lenny (500.000 kroner) og Tine (0 kroner)

Sæson 15 (2019): Teitur (300.000 kroner) og Anne (0 kroner)

Et valg, hun i dag er glad for. Dermed ikke sagt, hun ikke var glad for at deltage, for hun syntes, det hele var sjovt.

»Jeg tror bare, det var godt, det sluttede for mig der,« fortæller Camilla Sys Tygesen, der var 21 år, da hun vandt 'Paradise Hotel'.

En tid, hvor de sociale medier på ingen måder fyldte, som de gjorde i dag.

Noget, der formentlig har gjort en stor forskel, for hun spår, at hun nok selv var røget med på bølgen, hvis muligheden havde været der.

»Det tror jeg, var godt ikke var der dengang. Så var jeg tvunget til at tage en uddannelse og få et job på den gammeldags måde. Det er jeg også glad for i dag. Jeg tror også, det er hårdt at leve det liv. Der er mange om buddet. Hvad så, når du ikke er spændende mere om fem eller ti år? Jeg har min uddannelse og mit job, som forhåbentlig kan vare altid. Det er ikke mig som person, jeg skal ud og gøre spændende hele tiden. Det er jeg egentlig glad for,« siger Camilla Sys Tygesen, der med et grin fortæller, at hun og de andre deltagere dengang gik meget op i DKBN, og hvor mange der fulgte med der.

»Hvis Instagram havde været der, og jeg kunne leve det liv, er jeg ikke sikker på, jeg havde gjort min uddannelse færdig. Hvis jeg kunne leve af det, da jeg var 21 år, kunne det da godt være, man havde syntes, det var sjovere at få en masse fede oplevelser, at kunne tage nogle billeder og tjene en masse penge. Jeg tror ikke, jeg ville være god nok til at sige, jeg ikke ville. For hvorfor skulle jeg det?« siger Camilla Sys Tygesen, der roser dem, der kan få en karriere gennem sociale medier.

I dag arbejder hun med adskillige tv-produktioner på en gang. Hun elsker at lave karakterdrevne serier med kendte – som 'Bendtner og Philine' og 'Remee og Mathilde'.

Hun finder det fascinerende at være med til at fortælle deres historier, og fremover håber Camilla Sys Tygesen også, hun kan arbejde med tv.

Camilla Sys Tygesen arbejder på et produktionsselskab, hvor hun især laver karakterdrevne serier. Noget, hun er meget passioneret omkring.

Hun elsker branchen og har ikke lyst til at skifte den ud. Den er blevet en stor del af hende, hvilket sagtens kan hænge sammen med deltagelsen i 'Paradise Hotel', fortæller hun. En deltagelse, hun ikke fortryder.

Hun har gennem karrieren forsøgt at bruge det til noget positivt.

Det har givet gode kontakter, og hun kan bruge det i sit eget arbejde med deltagerne, fordi hun kan relatere til dem og omvendt.

Og så tror hun også, det gør en forskel, at det er programmer, hun selv kan lide at se – og måske havde deltaget i dengang i 2007. Eksempelvis 'Love Island'.



»Jeg er overhovedet ikke for fin til at sige, jeg selv kunne have været deltager. At jeg selv har deltaget i diverse programmer, tror jeg af og til har hjulpet mig i karrieren: at deltagere nogle gange har genkendt mig og følt, at jeg ved, hvordan det er være foran kameraet. Og det vil jeg jo give dem ret i. Så på den måde prøver jeg at bruge min medvirken til noget positivt,« siger Camilla Sys Tygesen.