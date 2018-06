Siden hun onsdag stod frem og fortalte, at hun er havnet i alvorlige økonomiske problemer, har den selvlærte kok, forfatter og iværksætter Camilla Plum fået mange positive tilkendegivelser.

Det fortæller hun til B.T.

»Rigtig mange skriver til mig, at de gerne vil hjælpe ved at handle hos os, og det er jeg rigtig taknemmelig for,« siger Camilla Plum.

I sit seneste nyhedsbrev beder hun om hjælp til en 'meget akut og ubehagelig situation', som er opstået som følge af, at hun af 'forskellige og meget uheldige grunde' har oparbejdet en stor skattegæld, som hun har brug for hjælp til at afvikle.

Man kan hjælpe hende ved at handle i hendes gårdbutik på Fuglebjerggård ved Hemmingstrup i Nordsjælland eller i Camilla Plums Blandede Landhandel, som ligger på Jægersborggade på Nørrebro i København.

Hun har kun fået få negative tilkendegivelser på opfordringen, som B.T.s læsere tilsyneladende ikke er begejstret for. 84 procent af de over 28.000 brugere, der torsdag formiddag har deltaget i en afstemning, mener ikke, det er okay at bede andre hjælpe i en sådan situation, som Camilla Plum er havnet i.

Synes du, at det er okay at bede offentligheden om hjælp i en situation som denne?

»Der er sket noget uforudsigeligt, som kan ske for mange mennesker. Normalt er man måske stille og skammer sig, hvis man havner i den situation. Sådan har jeg det sådan set ikke,« siger Camilla Plum.

Det uforudsigelige består i, at du ikke har betalt skat?

»Jeg skylder Skat en masse penge, ja. Så er der vist ikke mere at sige til det,« lyder det fra den 61-åige iværksætter og kogebogsforfatter.

Camilla Plums virksomhed, der bærer navnet Fuglebjerggård efter gården, er en enkeltmandsvirksomhed. Det er derfor ikke muligt for offentligheden at få indsigt i økonomien i selskabet, idet enkeltmandsvirksomheder ikke er forpligtet til at offentliggøre et regnskab.