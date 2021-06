I sidste uge var Fødevarestyrelsen atter på besøg hos Camilla Plum for at følge op på den sure smiley, de gav hende i sidste måned.

Det har resulteret i en bøde på 7500 kroner til kogekonen, fordi hendes butik i københavnske Jægersborggade stadig ikke har fået etableret ordentlige toiletforhold.

»Der er stadig direkte adgang fra toiletrum til forretning, hvor der foretages salg af fødevarer. Forholdet er ved tidligere kontrolbesøg sanktioneret med indskærpelse og bødeforlæg,« står der i Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra besøget 23. juni 2021.

Dog oplyses det også i rapporten, at en medarbejder i grøntbutikken under besøget forklarede, at der dagen forinden havde været håndværkere for at forberede etableringen af det krævede forrum til toilettet, der angiveligt skulle påbegyndes på dagen for besøget.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum om den nye kontrolrapport, men er blevet oplyst, at det ikke er muligt, da Camilla Plum holder ferie.

Ved Fødevarestyrelsen sidste besøg i Camilla Plums københavnske butik 7. maj fik kogekonen ligeledes en bøde på 5000 kroner for de uhygiejniske toiletforhold, samt en henstilling til at få etableret det fornødne toiletforrum.

Et sådant skulle behjælpe, at luften fra toilettet ikke spredes til andre rum, hvor der opbevares fødevarer.

Derudover fik hun yderligere en bøde på 5000 kroner for forkert datomærkning af produkter. I den nye kontrolrapport fremgår det dog, at dette forhold er blevet udbedret.

Alligevel står det ikke bedre til, end at den ferierende kogekone ikke slipper for Fødevarestyrelsen lige foreløbig.

»Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger,« afsluttes den nye kontrolrapport.

Udover butikken i Jægersborggade har Camilla Plums gårdbutik i Helsinge også fået flere anmærkninger og sure smileys fra Fødevarestyrelsen i den seneste tid.

Senest en bøde på 7500 kroner for manglende dokumentation for varemodtagelse og nedkøling, og forinden det en sur smiley for ulovlig markedsføring, da kogekonen mod reglerne beskrev sine citronmyrteblade som værende i besiddelse af medicinske egenskaber.