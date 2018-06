Den tidligere tv-kok Camilla Plum er kommet i så alvorlige økonomiske problemer, at hun beder offentligheden om hjælp.

'Jeg har brug for støtte. Jeg er kommet i en meget akut og meget ubehagelig situation.'

Sådan indleder 61-årige Camilla Plum det seneste nyhedsbrev, som hun har udgivet på sin økologiske gård, Fuglebjerggards, hjemmeside.

Brevet indeholder ikke mange detaljer, men det fremgår dog, at tv-kokken 'af forskellige og meget uheldige grunde' har oparbejdet en stor skattegæld, som hun har brug for hjælp til at afvikle inden for meget kort tid.

Ellers kan det få alvorlige konsekvenser.

'Jeg risikerer at miste alt, hvis jeg ikke skaffer ret mange penge i en stor fart.'

Synes du, at det er okay at bede offentligheden om hjælp i en situation som denne?

'Kom og køb'

Camilla Plum driver til dagligt den økologiske gård, Fuglebjerggård, der ligger ved Hemmingstrup i Nordsjælland. På gården, som er kendt fra hendes tv-udsendelser, kan besøgende blandt andet handle i en økologisk planteskole og i en gårdbutik, plukke sine egne jordbær og æbler eller tage kurser i have og mad.

Derudover har hun også gårdbutikken 'Camilla Plums Blandede Landhandel', som ligger på Jægersborggade på Nørrebro i København.

Camilla Plum, kogekone, foredragsholder m.m. på sin økologiske gård, Fuglebjerggaard ved Helsinge. Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Camilla Plum, kogekone, foredragsholder m.m. på sin økologiske gård, Fuglebjerggaard ved Helsinge. Foto: Claus Bjørn Larsen

Meget tyder dog på, at tv-kokkens forretning ikke kører helt vildt godt. Derfor har hun valgt at tage alternative midler i brug og bede offentligheden om hjælp.

'Jeg ved, at vi kan komme ud på den anden side, hvis vi får lidt arbejdsro. Så min bøn er denne: Kom og køb mine varer i gårdbutikken, i Jægersborggade 17, kom forbi min planteskole og frøbutik på gården og køb mine ting i netbutikken. Og det haster.'

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum.