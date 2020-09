Camilla Ottesen har været i tv-branchen i 23 år, og hun synes, det er en supervigtig debat om sexchikane, som Sofie Linde gav startskuddet til ved årets 'Zulu Comedy Galla'.

Linde fortalte om en episode med en grænseoverskridende tv-boss, som fandt sted, da hun var 18 år gammel. En fortælling, der har affødt meget debat.

Camilla Ottesen har aldrig oplevet sexchikane, men hun påpeger, at hun har oplevet forskelsbehandling på baggrund af køn.

Eksempelvis har hun tidligere fortalt B.T., hvordan hun er blevet bedømt på tøj og udseende. Noget, hendes mandlige skærmkollegaer ikke oplever i samme grad.

Camilla Ottesen er (også) mor til en datter, som hun ses med her. Datteren hedder Viola og ses til venstre, og Violas veninde ses til højre. Foto: Betina Garcia Vis mere Camilla Ottesen er (også) mor til en datter, som hun ses med her. Datteren hedder Viola og ses til venstre, og Violas veninde ses til højre. Foto: Betina Garcia

Derudover har der også været andre eksempler på forskelsbehandling.

»Jeg har oplevet situationer, hvor det var sådan 'han er jo manden, så han tager det mere konfrontatoriske interview, og du kan få det blødere stof',« lyder det fra den 47-årige tv-vært, som dog heller ikke dengang sagde klart fra.

I dag er det dog en Camilla Ottesen, som har flere års erfaring både i livet og i karrieren, og som i højere grad siger fra. Det var bare sværere, da hun var yngre. Derfor kan hun også godt forstå, hvis det er svært for unge mennesker at sige fra over for sexisme.

»Det er jo svært for alle. Man vil gerne være den populære dreng eller pige i klassen, men jeg mener helt overordnet ikke, man skal være bange for at sige fra. Man skal ikke være bange for at sætte grænser.«

Hun siger, det er godt, man nu tager kampen op i større grad.

»Vi skal være bedre til at understrege, at sådan noget ikke er i orden,« siger Camilla Ottesen.

Tv-værten har aldrig oplevet, at sexchikane og sexisme var noget, man talte om på hendes arbejdspladser, men hun håber, at den seneste tids debat vil sætte gang i netop den snak rundtomkring.

»MeToo-bevægelsen har jo helt klart sat gang i nogle ting, og det synes jeg er godt. Det er godt, vi er begyndt at have de her snakke,« lyder det, inden hun uddyber:

Camilla Ottesen mener, vi skal blive bedre til at tage snakken om sexchikane og sexisme. Arkivfoto af Camilla Ottesen Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Camilla Ottesen mener, vi skal blive bedre til at tage snakken om sexchikane og sexisme. Arkivfoto af Camilla Ottesen Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg tror, unge kvinder er smaddernervøse for, at det måske er deres egen skyld, eller at de overfortolker tingene, men jeg mener, det er vigtigt, man siger det højt eventuelt til en kvindelig kollega.«

Camilla Ottesen, der lige nu er aktuel som vært på programmet 'Fangerne på fortet', mener, at der vil være en periode efter den her debat, hvor tingene vil føles anderledes.

»Der vil nok være en tid, hvor det vil være sværere at finde ud af, hvordan man manøvrerer i forskellige situationer, eksempelvis når man går til fest. Vi er inde i en ny tid,« slår hun fast.

Hun siger, at der nok også samtidig vil være mindre rum til at opføre sig dumt.

»De (cheferne med grænseoverskridende opførsel, red.) vil vide, at de ikke kan tillade sig at opføre sig sådan over for deres kvindelige kollegaer.«

Samtidig siger Ottesen, at den nye debat ikke må resultere i, at man begynder at pege fingre.

»Jeg vil dog også sige, at der er langt imellem de mænd, som gør sådan noget her. Mediebranchen er heldigvis også fyldt med en masse gode mandlige kollegaer, som aldrig kunne finde på at opføre sig på den måde.«

Eksemplerne, som Sofie Linde og senere radiovært Iben Maria Zeuthen er kommet med, kalder hun voldsomme, men hun siger også, der er noget at gøre, hvis der falder knap så alvorlige, men stadig uheldige bemærkninger om køn eller seksualitet.

»Det er okay at sætte sine egne grænser. At give udtryk for, at man ikke synes, de ting, der bliver sagt, er passende.«