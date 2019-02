»The smell of sweat and broken dreams.«

Det er hvad, man bliver mødt af, lige inden man træder ind i de smukke lokaler på den nykårede Michelin-restaurant Alouette på Islands Brygge i København.

Midt blandt musikøvelokaler, hvor man kan lugte, at der bliver drukket og røget, og vægge med adskillige meget grafiske udstillinger af svulmende penisser, gemmer der sig en kulinarisk og æstetisk oase, som Camilla Hansen grundlagde med sin ægtemand, Nick Curtin, i sommeren 2018.

Drømmen om at åbne en restaurant har han længe haft, men for Camilla Hansen var det lidt en omvej, der førte hende ind i restaurationsbranchen og mod den meget uventede Michelin-stjerne.

Camilla Hansen fortæller, at meningen med Restaurant Alouette har været at åbne en restaurant, hvor de fleste kan være med rent økonomisk.

Som 14-årig tog hun en forlænget sommerferie til Milano, hvor hun jagtede drømmen om at blive model.

»Det her er egentlig vildere, synes jeg (at åbne restauranten, red.). Det andet var en måde at komme ud af Bramming på og se nogle ting, som jeg ellers ikke ville se. Jeg har altid villet stå på egne ben,« siger Camilla Hansen og fortæller, at faderen sad på hotelværelset i tre uger, mens hun gik rundt til castings.

Hun fortsatte modelarbejdet og rundede Istanbul og kortvarigt New York, inden hun besluttede sig for at tage en HTX-uddannelse i Aarhus.

»Dagen efter jeg blev færdig, flyttede jeg til New York, hvor jeg boede i fem år. Jeg blev hurtigt en plus size-model. Det var det eneste sted på det tidspunkt, hvor der var et godt marked for det,« konstaterer hun.

Her ses køkkenchef Andrew Valenzuela sammen med indehaver og køkkenchef Nick Curtin og indehaver Camilla Hansen.

Det var i The Big Apple på en blind date, at en 23-årig Camilla Hansen skulle møde sin fremtidige ægtemand og forretningspartner.

Det var bare ikke ham, som hun var på date med.

»Jeg stod i det åbne køkken, og ind ad døren kom den her helt utroligt flotte kvinde. Hun har altid og vil altid gøre et indtryk, lige meget hvor hun er,« siger Nick Curtin, der er køkkenchef på restauranten.

Han kunne ikke lade være med at flirte med den 177 centimeter høje skandinaviske kvinde, og det var gengældt, da hendes date ikke gjorde et stort nummer ud af sig selv.

Lokalerne er indrettet af Københavns Møbelsnedkeri.

For små fem år siden flyttede parret til København, hvor Nick Curtin hurtigt fik arbejde som kok.

Camilla Hansen blev ansat som assisterende butikschef i en modebutik. For tre år siden fik de en søn sammen, og for kun syv måneder siden åbnede de så Alouette.

Hun gik på modelpension sidste år efter 16 år i branchen og er i dag fuldt dedikeret restauranten.

»Jeg var nået til et punkt, hvor jeg ikke var glad for modeljobbet mere. Jeg fik gode tilbud, men jeg fandt hele tiden på undskyldninger for at sige nej. Så jeg vidste, at det var på tide,« siger hun.

Camilla Hansen har i 16 år arbejdet som model, men for syv måneder siden åbnede hun Restaurant Alouette med sin mand, Nick Curtin.

Den 31-årige Camilla Hansen står hovedsageligt for det administrative arbejde, og Nick Curtin står i køkkenet sammen med den anden køkkenchef, Andrew Valenzuela.

Hvis man lige skal vende tilbage til Alouettes lokaler, der ligger over samarbejdspartneren Københavns Møbelsnedkeri, der har stået for al indretningen, så er det virkelig kontraster, som møder hinanden. Ikke desto mindre faldt ægteparret straks for dem.

»Da vi så på lokalerne, var der en pige, der boede inde i et af dem. Der var madrester på vinduerne, men vi kunne se mulighederne. Det er fedt, at lokalerne var lidt rå i det,« siger hun.

»Sindssygt overraskende«

At det så blev til en Michelin-stjerne for nylig, havde ingen af dem regnet med.

Bag døren her gemmer Restaurant Alouettes lokaler sig.

»Det var sindssygt overraskende og overvældende. Vi er meget glade, men vi kan ikke helt forstå, det er sket for vores lille restaurant, som jo slet ikke er 'normal' Michelin,« siger Camilla Hansen og fortsætter:

»Når jeg personligt tænker på Michelin, tænker jeg umiddelbart på hvide duge og tjenere, der går rundt i jakkesæt. Vores tjenere er mere afslappede med grønne forklæder og hvide skjorter, som vi ikke stryger.«

Restauranten har kun åbent torsdag til lørdag, og hverken åbningsdage eller prisen på en kuvert bliver ændret på trods af, at de er så godt som fuldt booket.

»For sådan en lille 'mom and pop shop' er det en kæmpe lettelse, at jeg kan betale mine drenge og pigers løn det næste stykke tid, og vi ikke skal være nervøse over sådan noget som husleje,« siger Camilla Hansen.

Det er ikke umiddelbart vægge, som man normalt tænker på, når man tænker Michelin.

Der er en klar idé bag, at restauranten kun har åbent tre aftener om ugen.

»Da vi åbnede, tænkte vi, at det burde være muligt at have et sted, hvor kokkene ikke skal arbejde sig selv halvt ihjel. Som kreativ er det også ekstremt vigtigt, at der er tid til, at man kan læne sig tilbage fra sit projekt for at bearbejde det, man laver.«

Derudover mener hun, at det gør oplevelsen bedre, at deres lille hold på 11 personer ikke forøges lige foreløbigt.

»En kæmpe del af 'the Alouette experience' er at få kontakt til Nick, Andrew og Darragh, vores service manager. Vi har et lille hold, men det er altid A-holdet, der er på arbejde.«