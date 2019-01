Den unge mor fik en dårlig start på det nye år.

2019 startede ikke helt som planlagt for ‘De unge mødre’-deltageren Camilla Framnes. Onsdag den 2. januar skulle have været en god dag for realitydeltageren, der skulle nyde sin sidste fridag inden årets første arbejdsdag, men dagen blev langt fra en fornøjelse for hende. Hun blev nemlig involveret i et trafikuheld.

'På et splitsekund får jeg solen i øjnene. Jeg ser ikke noget, før jeg ser, at den forankørende bremser hårdt op og tilsyneladende også har svært ved at se længere fremme. Jeg når ikke at reagere hurtig nok og får blokket bremsen, men et kæmpe brag lød, og jeg er kørt op i bilen foran mig,' skriver Camilla Framnes på sin blog.

Hendes bil var så skadet, at døren i førersiden ikke kunne åbnes, men Camilla Framnes kunne komme ud via passagersiden. Hun var efterfølgende helt i chok, og hun kunne i første omgang ikke huske, hvor hun var forsikret henne. Da realitydeltageren endelig kom i tanke om det og fik ringet til forsikringsselskabet, brød hun grædende sammen.

Med hjælp fra forsikringsdamen og manden, som hun var kørt ind i, fik Camilla Framnes dog til sidst styr på det hele, og hun endte med at blive hentet af hendes mand, Kevin.

Sendt på hospitalet

‘De unge mødre’-deltageren mente egentlig selv, at hun havde det fint, men da Kevin spurgte, gik det op for hende, at hun faktisk havde meget ondt i hovedet og i nakken. Her blev hun undersøgt at to læger, der vurderede, at det var bedst at ringe efter en ambulance.

– Så jeg blev hentet i lægehuset, fik halskrave på og et skud morfin og så afsti afsted til sygehuset. Mens jeg ligger der, bliver jeg simpelthen ramt af frygten for: “Hvad nu, hvis der var sket noget med ham, jeg kørte op i? Hvad nu, hvis der havde været børn med? Hvad nu, hvis jeg havde haft børn med?”. Jeg bliver simpelthen så ked af det, og det er nok en meget almindelig reaktion.

På hospitalet viste det sig heldigvis, at der ikke var sket noget alvorligt.

– Jeg fik en CT-scanning og taget blodprøver for at sikre, at der ikke var indre blødninger i hovedet og eller brækket noget. Heldigvis viste alle prøver, at jeg er sluppet med forstuvet nakke, blå mærker og et rystet hoved.

På fredag er Camilla Framnes vært, når den årlige prisuddeling Reality Awards finder sted.

