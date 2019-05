Efter en hård fortid med masser af modgang troede Camilla Framnes ikke, at hun i en alder af 31 allerede ville få sin drøm opfyldt.

Men efter at hun efter eget udsagn har knoklet som en gal for at betale sin gæld af, har den populære De Unge Mødre-deltager nu fået mulighed for at købe et stort hus, der kan rumme hele familien.

Det skriver hun på sin blog.

'Det er totalt åndsvagt, men føler mig pludselig så voksen, jeg er 31 år, mor til 3 drenge og en bonus datter, gift med mine dejlige mand Kevin og først nu føler jeg mig helt vildt voksen. Kender i ikke den følelse?,' skriver Camilla Framnes.

Tv-personligheden har i flere år kæmpet med både massiv overvægt, skadelige parforhold og skrantende økonomi.

Men en dag fik hun nok. Siden har hun tabt sig, fået en uddannelse som kontorassistent samt en overbygning, udgivet flere bøger og skabt et godt liv for sig selv og sin familie.

Og nu er der også sat hak ved drømmehuset, som ligger i Aalborg.

'Det er nogle drømme som vi har haft længe, men egentlig var ret sikker på ikke ville blive en realitet før børnene var flyttet hjemmefra. Jeg havde på sin vis, accepteret det og dog,'

'De valg jeg har gjort mig fra fortiden har forfulgt mig med gæld og jeg ville på ingen måder accepterer det skulle sætte en stopper for mine/vores drømme om at skabe det perfekte rammer for vores familie,' skriver Camilla Framnes.

'Der er 2 badeværelser i huset, hvilket er ren luksus, det har vi nemlig ikke i dag, så tanken om at gå i bad uden nogen behøver at være der på samme tid, det bliver så dejligt,' siger hun om huset, der desuden rummer et walk-in-closet til hende selv og en rigtig mande-hule til hendes mand Kevin.

Camilla Framnes har medvirket i 'De Unge Mødre' siden 2005.

Hun har også deltaget i 'De Unge Mødres drøm' i 2009, som blev startskuddet til det store vægttab, der siden kom til at få stor betydning for hendes nuværende liv, hvor hun både har skrevet bøger og holder foredrag om sin kamp med kiloene.