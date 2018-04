'De unge mødre'-deltageren afslører nu, at hun har fået foretaget en abort.

Tirsdag aften er DPlay igen klar med et nyt afsnit af ‘Mødregruppen‘, hvor ‘De unge mødre’-deltagerne hver uge diskuterer diverse emner og svarer på spørgsmål fra seerne. Og tirsdag aften er emnet blandt andet aborter.

Her fortæller værten Camilla Framnes, at hun går ind for fri abort, og så afslører hun, at hun tidligere har fået en abort. Det skete, da hun blev gravid, efter hun havde født sønnen Oliver. Dengang traf hun valget om, at hun ikke skulle have endnu et barn på det tidspunkt.

– Jeg har fået en abort. Jeg har fået en abort efter (fødslen af sønnen Oliver, red.). For der havde jeg lige fundet sammen med en fyr, og var jeg klar til det? Jeg havde jo prøvet at stå alene med Oliver, og skulle jeg så pludselig stå alene med to børn og så videre? fortæller hun i programmet.

Camilla Framnes endte med at blive alenemor til to, da hun fik sønnen Sebastian og gik fra hans far, Christian. I dag har hun dog fundet den store kærlighed og er blevet gift med manden Kevin, som hun også har fået en søn, Victor, med.

Artiklen er bragt af Reality Portalen.