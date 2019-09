»Jeg havde en meget, meget dårlig oplevelse.«

For første gang fortæller den populære skuespillerinde Camila Mendes - der især er kendt fra den amerikanske tv-serie 'Riverdale' - om en mørk oplevelse, hun havde, mens hun gik på universitetet, hvor hun blev udsat for et overgreb.

»Jeg blev 'roofied' (bedøvet med stoffer, red.) af en person, som udsatte mig for et seksuelt overgreb,« fortæller den 25-årige skuespillerinde i et nyt interview med Women's Health.

Overgrebet fandt ifølge hende sted på New York University’s Tisch School of the Arts det første år, hun gik der.

Det førte til, at Camila Mendes efterfølgende fik lavet en tatovering med sætningen: 'to build a home (at bygge et hjem, red.)' i kursiv lige over sine højre ribben.

Årsagen til, at hun endte med lige netop de ord, er, at hun efter overgrebet - som hun ikke sætter flere ord på - svor, at hun vil gøre alt for at føle sig så sikker og tryg i sit liv som muligt. Kvaliteter, som hun forbinder med det ideelle hjem.

Og tatoveringen er for hende en påmindelse om det, forklarer hun til Women's Health.

Privat danner Camila Mendes par med skuespilleren Charles Melton, som også medvirker i 'Riverdale'.